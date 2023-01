Aprenda: consulta ao dinheiro ESQUECIDO com o CPF; veja como fazer

Segundo dados divulgados pelo governo federal, o montante deixado nos bancos pela população brasileira chega a R$ 4 bilhões. Isso quer dizer que muita gente deixou dinheiro esquecido e ainda não resgatou.

Encontrar fundos adicionais pode ajudar significativamente a organização no final de um período de reembolso de mais de um ano e durante as despesas comuns do período. A seguir, veja como consultar as recompensas usando apenas o número do CPF.

Banco Central vai liberar nova consulta para dinheiro esquecido no Brasil

É importante lembrar que, apesar da possibilidade de encontrar dinheiro esquecido na conta, a consulta deve ser concedida pelo Banco Central. O sistema tinha apenas uma fase e não havia dados pré-determinados para a segunda fase do Sistema Valores a Receber.

O sistema “Valores a Receber”, com o CPF, para conferir dinheiro esquecido foi criado para indicar onde se encontram os montantes de inúmeros cidadãos.

Por que existe dinheiro esquecido no banco?

Trata-se dos recursos que sobravam dos contratos onerados, como os ganhos de capital sobre os bens liquidados dos beneficiários e o dinheiro gerado na forma de taxas e parcelas.

Uma parte do dinheiro não gasto também dá conta dos valores minúsculos que vão parar nas contas que foram bloqueadas. Segundo o Banco Central, esse é o cenário mais comum, em que a pessoa deixa de usar a conta no banco e fica com o dinheiro.

Veja também: Eles são milionários e NÃO GASTAM dinheiro com estas 10 coisas

Quando começa a nova fase do Valores a Receber?

O povo brasileiro quer saber quando o Banco Central vai liberar uma nova rodada de saques para os valores esquecidos. Neste momento, sabemos que a falha do provedor de serviços transferiu o cronograma para a segunda fase.

O BC não divulgou nenhum calendário de quando liberará a consulta. No entanto, deve ocorrer nos próximos primeiros meses de 2023.

Caso isso aconteça, o brasileiro poderá saber se há dinheiro esquecido em seu nome seguindo os passos abaixo:

1: acessar o site oficial bcb.gov.br;

2: Inclua o número do CPF e os documentos necessários no telefone.

Simples e prático, mas é isso mesmo.

Quem ainda não tem acesso ao site gov.br deve, antes de tudo, criar uma conta, e só então obter as informações do sistema do BC. A conta precisa ser prata ou ouro.

Veja também: URGENTE: novo ministro pode ACABAR com o saque-aniversário do FGTS