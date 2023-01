Salário-mínimo de R$ 1.320 será pago em janeiro ou fevereiro?

Já é costume do brasileiro esperar todos os anos pelo aumento do salário mínimo, não é? Em paralelo com os demais anos, este ano tem algo a mais que causa ansiedade nos trabalhadores: o aumento real do salário mínimo. O atual Governo prometeu elevar o salário de 2023 acima da inflação, aumentando em quase 10% em comparação ao salário do ano de 2022. Entrementes, muitos trabalhadores receberam o salário em janeiro e ainda não veio o aumento – e então, eis a pergunta: quando será pago o salário de R$ 1.320? Em janeiro ou fevereiro? Veja todos os detalhes abaixo e como receber.

Salário mínimo 2023

Antes da posse do atual Governo, estava previsto que o salário mínimo de 2023 seria de R$ 1.302 reais. Se igualando com a inflação – não havendo um aumento real se comparado com outros números. Entrementes, após a Transição do Governo – a PEC de Transição foi aprovada e permitiu que os valores do salário 2023 fossem alterados.

Com as novas alterações, o salário recebeu um aumento de R$ 18 reais – e pela primeira vez nos últimos anos ganhou um aumento real: acima da inflação, aumentando o poder de compra dos trabalhadores brasileiros. Totalizando um reajuste de 8,9%.

O cálculo do valor do salário mínimo é baseado no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Faz com que o salário acompanhe o preço dos produtos, não diminuindo o poder de compra dos brasileiros. Entrementes, há um grande problemas nisso tudo: embora não diminua, também não aumenta.

Visto que o aumento do salário mínimo afeta diretamente aos benefícios do INSS – que também têm seus benefícios reajustados. Entrementes, e o novo salário – quando será pago?

Embora muitos acreditem que o valor será pago a partir deste mês de janeiro, enganam-se! E vamos explicar o motivo. É válido lembrar que o salário mínimo cai automaticamente nas contas bancárias, sem necessidade de nenhuma outra ação manual.

Leia mais: Recebe um SALÁRIO MÍNIMO? MUDANÇA foi anunciada, confira!

A partir de quando o novo valor será repassado?

Ainda não há um prazo estipulado, mas acredita-se que a partir de fevereiro o novo valor será repassado aos brasileiros. Porque o salário que continua valendo em janeiro de 2023 – é respectivo a última medida provisória assinada pelo ex-presidente Bolsonaro. Visto que após a correção do Orçamento 2023, que os novos valores passaram a serem válidos.

Já é comprovado que os recursos para 2023 já estão reservados para o aumento do salário. Após a nova MP ser publicada no Diário Oficial da União – então sim, poderá ser cumprida e no mês posteriormente ser válido e repassado aos brasileiros que trabalham sob regime CLT.

Portanto, ainda está em discussão no Ministério da Fazenda os últimos ajustes acerca do salário mínimo 2023. Entrementes, a decisão final sobre os valores do salário mínimo é do Presidente da República. Então, os trabalhadores brasileiros precisam esperar que a nova MP seja publicada e então o novo valor ser posto em prática.

Veja também: Crianças podem receber BPC de um salário-mínimo? Entenda o assunto