Novo CONCURSO da UNESP paga até R$ 8,3 MIL para vários cargos

Há quem diga que 2023 é o ano dos concursos e, ao que tudo indica, de fato é. Já há mais um concurso na área, desta vez, é o concurso UNESP. No qual a banca é a própria instituição, na Pessoa Jurídica da Fundação VUNESP. Foram divulgados nove editais que possuem os seguintes números: 001/2023, 001/2023, 001/2023, 003/2023, 04/2023, 005/2023, 009/2023, 75/2023 e 76/2023. Ao todo, são várias oportunidades.

O Edital irá oferecer oportunidade para quais áreas?

As chances estão disponíveis para várias áreas de formações acadêmicas e de nível médio também. Os salários variam de acordo com o cargo – obviamente – e vão de R$ 2.354,06 até R$ 8.370,30. Cada campus oferece vagas específicas, confira cada uma.

Campus Bauru

O concurso de número 001/2023, diz respeito ao campus de Bauru, lá, a oportunidade é para técnico de contabilidade, é necessário apenas nível médio técnico e registro no CRC.

Campus de Ilha Solteira

Já o edital 001/2023-STGP oferece uma vaga para Assistente de Suporte Acadêmico II – Solos e Fitossanidade, é preciso apenas ter o nível médio concluído. Já o outro edital, concede a vaga de Assistente Operacional I, em Jaboticabal.

Campus de Rosana

Já neste campus, o edital que rege é o 04/2023. E há vagas para Assistente Operacional II (Jardinagem e Manutenção) é preciso apenas o nível fundamental completo e habilitação categoria C. E também há oportunidade para Assistente de Suporte Acadêmico em Recursos Humanos e basta ensino médio completo.

Campus Sorocaba

Já para Sorocaba, o edital é o de número 05/2023, e oferece oportunidades para Assistente de Suporte Acadêmico II e Eletrônica e Assistente de Suporte Acadêmico II, isto é, Eletrotécnica.

Campus de Marília

Já neste campus, a oportunidade para a área da Biblioteca e o edital que rege o exame é o 009/2023.

Campus Botucatu

Aqui neste campus, as oportunidades são para a Área Administrativa – que requer nível médio – e para Agente de Desenvolvimento Infantil – que requer nível superior –

A maior quantidade de vagas é o edital 003/2023

Neste edital, a lotação está prevista para as cidades de São Paulo, Araçatuba, Jaboticabal e Botucatu. E ao todo, são ofertadas oportunidades para 15 áreas profissionais. Como Redes e Infraestrutura, que requer apenas ensino médio, mas também há vagas para o Ensino Superior, como para Ciências Biológicas. Todas informações é possível ver no site da banca organizadora.

Vale lembrar que as inscrições irão acontecer entre o dia 17 de janeiro e o dia 24 de fevereiro deste ano. O valor varia de acordo com o cargo que está em disputa, o menor valor é o de R$ 45,00 e o maior valor será de R$ 86,00. E a previsão é que as provas ocorram no dia 16 de abril de 2023, além de uma prova dissertativa. E a depender do cargo pretendido, pode haver necessidade de etapas extras.

