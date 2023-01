Novo programa para NEGOCIAR dívidas; conheça o Desenrola

Cada vez mais cresce o número de famílias endividadas no Brasil. O Desenrola promete acabar com isso de uma vez por todas – livrando os brasileiros das altas taxas de juros aplicadas pelos bancos brasileiros. O programa do Governo Federal visa famílias carentes que recebem até 03 salários mínimos. Fazendo parte de uma das promessas do atual Governo, que é tirar milhares de famílias do SPC. Veja abaixo como funciona o programa e como se cadastrar.

Conheça o Desenrola

Muitos brasileiros acabam se endividando com bancos públicos e privados. Cada instituição financeira possui suas próprias taxas de juros. Muitas vezes altíssimas, o que faz com o que a dívida aumente mediante juros compostos. O Ministério da Fazenda está desenvolvendo juntamente com a equipe de Transição o Desenrola.

Através do novo programa do Governo será possível renegociar as dívidas ativas. Isto é, o Governo irá ofertar o débito total das dívidas bancárias – e assim, o cidadão passará a dever para o Governo Federal e não mais para o banco ou empresas de crédito.

Embora pareça algo simples, irá mudar a vida de muitas famílias! Visto que ao invés do cliente pagar os altos juros estipulados pelos bancos, o mesmo pagará ao Governo Federal a mesma dívida – mas com juros menores; segundo os responsáveis pelo projeto as demais informações serão apresentadas e oficializadas até o fim deste mês.

Bem como atenderá Pessoas Físicas, a equipe planeja atender também empresas – CNPJ. Fazendo com que pequenos empresários consigam quitar pequenas dívidas e voltarem com tudo ao mercado de trabalho. Visto que pagando menos juros, representa uma maior facilidade no pagamento das dívidas.

Novos projetos são comentados

De acordo com a última análise, mais de 75% das famílias brasileiras estão endividadas. Muitas não conseguindo honrar os seus pagamentos – o número subiu de maneira exponencial. Dentre os principais motivos de dívidas: cartões de crédito estão no topo.

Em razão dos juros, após um determinado período o pagamento torna-se inviável. E a pessoa que não tinha determinado valor, ao ver o mesmo triplicar – acaba desistindo de realizar o pagamento. O ReFamília – é um outro programa do Governo Federal que planeja ajudar essas famílias a quitarem as suas dívidas.

Em contraste ao Desenrola, o ReFamília será feito em parceria com algumas instituições financeiras – bem como o Bradesco, Banco do Brasil, etc. Entrementes, eles não poderão aplicar os juros que estão acostumados, mas sim, uma taxa fixa de juros.

No qual todos irão aplicar a mesma taxa: fazendo com que o cliente consiga o dinheiro necessário para quitar a dívida e posteriormente comece a realizar os pagamentos necessário.

Este ano de 2023 promete ter vários programas sociais para auxiliarem os brasileiros a quitarem suas dívidas e adentrarem novamente ao mercado financeiro.

