Itaú lança MEGA campanha de RENEGOCIAÇÃO de dívidas no Brasil

Uma das maiores instituições financeiras da América Latina, o Banco Itaú começou uma campanha de renegociação de dívidas com oportunidades bem interessantes. De acordo com o banco, a ação deve ficar ativa até o dia 31 de março de 2023 e dará grande oportunidades para os clientes quitarem o que ficou atrasado e até renegociarem contratos vigentes.

Dentro da campanha do Itaú, será possível conseguir juros mais baixos, parcelas menores e maior prazo para pagar as dívidas com a instituição. Segundo as informações oficiais, os juros oferecidos começam em apenas 0,5% ao mês. Quanto maior a entrada que o cliente tiver para dar, mais vantajosas serão as parcelas.

Como pedir para renegociar as dívidas na campanha do banco Itaú?

As pessoas que possuem dívidas com o Itaú poderão solicitar a participação na campanha de renegociação por meio de uma conversa no WhatsApp, através do número (11) 4004-1144 ou pelo link wa.me/551140041144.

Também é possível acessar o site renegociacao.itau.com.br, entrar com seu CPF e e-mail para ter acesso às possibilidades de renegociação que o banco Itaú oferece neste momento.

A campanha já está ativa e pode ser acessada por qualquer pessoa que tenha débitos com a instituição.

Dicas para fazer uma boa renegociação de dívidas com o Itaú:

1 – Entenda quanto você pode pagar e por quanto tempo: a primeira coisa que você deve fazer é entender qual parcela caberá no seu bolso para não se endividar novamente. Além disso, observe o tempo para quitação, já que contratos muito longos podem se tornar um empecilho no decorrer do tempo.

2 – Dê uma entrada maior: sempre que for possível, ofereça uma entrada maior para conseguir parcelas baixas e prazo estendido para quitação do contrato. É possível pagar menos de R$ 40 em parcelas, porém em mais de 60 meses. Talvez, com uma entrada mais vantajosa, as parcelas fiquem baixas e você consiga quitar tudo em menos de 2 anos.

3 – Cuide da sua vida financeira: enquanto estiver no processo de quitar suas dívidas com a renegociação, você não deve fazer novas dívidas. Essa é um conceito básico para quem quer colocar a vida em ordem, como advertem a maioria dos especialistas.

4 – Comece a guardar dinheiro: por fim, você precisa começar a guardar dinheiro para evitar recorrer a empréstimos e outras soluções. Organizar sua vida financeira é a melhor coisa que você pode fazer neste momento.

