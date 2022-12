Cartão NOVO em 2023: estes aceitam negativados no SPC e Serasa

Pessoas que estejam com seus nomes negativados no SPC e Serasa muitas vezes se encontram às margens da sociedade quando o assunto é dinheiro: por conta do contexto em que se encontram, dificilmente conseguem ter acesso a itens que gostariam, por exemplo, se sentindo excluídas financeiramente.

Para esse público, há uma boa notícia: já existe uma lista atualizada com diversões cartões que podem ser solicitados em 2023, sem que seja necessária uma análise prévia nos órgãos de proteção ao crédito.

É a oportunidade perfeita de adquirir mais poder de compra e, ao mesmo tempo, continuar tendo tempo para regularizar os débitos em aberto.

Cartões que negativados no SPC e Serasa podem adquirir em 2023

Mais especificamente os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os servidores que trabalham sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os servidores públicos: estes são, exatamente, os públicos que poderão ter acesso a um cartão novo em 2023, mesmo tendo o “nome sujo”.

Entre os cartões que podem ser solicitados, estão:

Cartão BMG

Trata-se de um cartão consignado, para os negativados que buscam uma oportunidade de fazer compras na opção crédito.

As respectivas tarifas são descontadas diretamente do benefício/salário recebido mensalmente, com juros de aproximadamente 3% e, ainda, a possibilidade de sacar mais da metade do crédito disponível.

Cartão Inter

No que diz respeito a esse cartão, que também é consignado, há o pagamento mínimo dos boletos descontados diretamente do valor que o titular recebe todos os meses em sua conta.

Entre os diversos benefícios que ele oferece, além de também ser uma opção que não exige nenhuma análise ou negociação, está a oferta de uma bandeira habilitada para compras internacionais e a inexistência de taxa anual.

Cartão Caixa Simples

Quem tem 75 anos de idade (ou menos) e é assegurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode solicitar esse cartão para fazer suas compras dentro e fora do território nacional.

Não é preciso se preocupar com cobranças anuais de taxas. Porém, caso decida sacar parte da quantia disponível para crédito, o titular deverá sim pagar uma pequena taxa referente a essa transação.

Cartão PagSeguro

Por fim, outra opção de cartão para negativados no SPC e Serasa é o cartão do PagSeguro.

Para solicitá-lo é necessário ter certa familiaridade com a tecnologia, uma vez que é preciso criar uma conta no respectivo aplicativo, por onde também será possível rastrear cada compra feita.

A melhor iniciativa é evitar que o nome fique negativado

Mesmo sabendo que possuem alternativas facilitadoras de acesso a crédito, é imprescindível que as pessoas que tenham nomes negativados no SPC (Serviço de Proteção do Crédito) e no Serasa (Serviço de Assessoria S.A.), e até mesmo pessoas que ainda não se encontrem nesse contexto, busquem evitá-lo ao máximo.

Analisar cuidadosamente as finanças, por exemplo, é fundamental.

Assim, será possível identificar todos os custos e necessidades mensais, a fim de saber quanto se pode gastar e, assim, evitar “extrapolar” nos gastos.

