Ano novo, score NOVO! Consulte suas dívidas de graça e online

Ano novo, vida nova, certo? Então o momento é ideal para você saber tudo o que deve e acertar a vida financeira para começar um novo período com mais alívio financeiro. Por isso, você deve saber qual é o seu score de crédito e quais são as dívidas que você tem para pagar. É possível fazer a consulta gratuita através da internet.

Para saber qual é o seu score de crédito, é preciso consultar o site ou aplicativo do Serasa ou do SPC, por exemplo. Além de entender o seu nível de confiabilidade, você pode conferir quais são as dívidas que precisa pagar e que, eventualmente, estão atrasadas.

O que é e para que serve o score?

Primeiramente, vale explicar o que é e para que serve o tão falado score de crédito. Estamos falando de um mecanismo que serve para avaliar o nível de confiabilidade e de saúde financeira de um consumidor.

Isso quer dizer que pessoas com score alto são aquelas que costumam pagar as contas em dia e não acumulam dívidas em seu nome. Ao contrário, os consumidores com score baixo apresentam comportamento inconsistente no que tange a vida financeira.

Sendo assim, quanto maior o score, mais chances uma pessoa tem de conseguir um empréstimo, menores juros e também de fazer um novo cartão de crédito. Por sua vez, o score baixo representa dificuldade em ter aprovações nos mesmo produtos e serviços.

Veja também: Aprenda a NEGOCIAR DÍVIDAS até dia 31 de dezembro

Como consultar o score de graça e online?

O primeiro caminho para consultar seu score online e encontrar possíveis dívidas em seu nome é acessar o site do SPC Brasil (www.spcbrasil.org.br) ou o site da Serasa (www.serasa.com.br). Em ambos os casos, o consumidor deverá fazer um cadastro utilizando o número do CPF e alguns dados pessoais. O processo é bem rápido e fácil.

Depois de se cadastrar, basta acessar o serviço com seu novo login (se já tiver cadastro, vá direto para a parte de acesso). Na sequência, procure por suas dívidas e veja o score atual, indicando qual é o nível de confiabilidade.

Todas vez que você pagar dívidas e manter uma saúde financeira positiva, o score irá aumentar gradativamente.

Aproveite as ações de feirões online para limpar seu nome e conseguir descontos de até 99% em algumas situações. Negocie direto com os cobradores e sempre tente um parcelamento que caiba no seu bolso.

Veja também: Quem tem DÍVIDAS pode se tornar MEI; descubra agora