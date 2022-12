Aprenda a NEGOCIAR DÍVIDAS até dia 31 de dezembro

Ninguém gosta de estar com o nome negativado, principalmente quando se aproximam as festas de fim de ano. E é justamente por isso que é tão importante que cada pessoa aprenda a negociar dívidas, a fim de terem mais tranquilidade financeira para aproveitar o Natal, o Ano Novo e qualquer outro momento importante.

E é justamente para ajudar quem pretende “estar no azul” até o dia 31 de dezembro deste ano que a Patricia Camillo, gerente do Serasa, separou suas melhores dicas.

Todas elas podem ser conferidas na leitura a seguir.

Dicas de como negociar dívidas para ficar com o nome limpo ainda esse ano

Negociar dívidas em aberto não é, necessariamente, uma tarefa difícil. Desde que, claro, o devedor tenha disciplina e invista seu tempo em planejar financeiramente sua vida.

O primeiro passo a ser dado, por sinal, é avaliar todas as dívidas em aberto no seu nome, a fim de identificar aquela que é “mais pesada”, seja por causa do valor em si, ou por causa dos juros ligados a ela.

E é justamente por essa dívida que se deve começar.

Liquidá-la de uma única vez, porém, pode ser inviável. Portanto, o segundo passo é procurar o credor para uma conversa, deixando clara a intenção de quitar o valor e solicitando uma renegociação.

Renegociação que, obviamente, deve ser solicitada dentro dos limites que o devedor consegue pagar por mês.

Essas simples iniciativas já são capazes de render ótimos resultados. Afinal, para as empresas credoras é importante ter de volta ao menos parte do dinheiro ao qual elas têm direito.

Então, não raramente elas ajudam quem lhes procura na hora de negociar uma dívida.

Manter o “pé no chão” é de extrema importância

Ninguém deve gastar mais do que recebe. Por isso o indicado, de acordo com Patricia Camillo, é que a pessoa mantenha os pés no chão, e se comprometa junto ao credor a pagar parcelas que realmente estejam dentro do seu orçamento.

E essa dica valiosa vale tanto na hora de fazer uma dívida quanto na hora de negociá-la: é preciso checar quanto recebe de salário mês a mês, por exemplo. E checar também se, com base nessa quantia, há riscos de o valor a ser pago virar uma bola de neve.

Se houver o menor sinal de que não será possível honrar com o pagamento de alguma parcela, é hora de rever os planos e, quem sabe, buscar uma renda extra, ou até mesmo tentar economizar em algumas contas, para ter mais dinheiro.

Lembrando que, após negociar dívidas, o nome não deixa de estar negativado automaticamente: esse processo pode demorar ate cinco dias para acontecer, após o pagamento da primeira parcela.

A negociação pode ter início também nos sites e aplicativos de alguns órgãos específicos, como o Serasa, por meio dos quais é possível checar se o nome já está no azul e até mesmo qual é o score de cada pessoa, a fim de saber se há possibilidades de conseguir um empréstimo em alguma instituição.

