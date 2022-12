URGENTE! Lista de quem pode SER CORTADO do Bolsa Família

Cada vez mais o Bolsa Família é chegado no Brasil! Visto que neste mês chegou ao fim o Auxílio Brasil, com a vitória do Presidente Luis Inácio Lula, o Bolsa Família voltou a ser cotado no país e voltará de cara nova em 2023 – e uma das grandes expectativas é o corte de custos, isto é, retirando algumas pessoas do cadastro, a fim de abrir espaço para novos cadastros e diminuir custos desnecessários! Portanto, esse grupo de pessoas será cortado do Bolsa Família em 2023 – veja abaixo qual grupo será cortado e o que pode ser feito.

Bolsa Família 2023

Com o novo Governo em ação, uma das metas para os primeiros 100 dias de 2023 é cortar custos, visto que o valor aprovado por lei do Auxílio Brasil/Bolsa Família é de R$ 400 reais, entrementes, após o surgimento de uma Emenda Constitucional – foi proposto o valor adicional de R$ 200 – a fim de fechar os R$ 600 reais.

Entrementes, 2023 virá com tudo! A nova equipe irá fazer um pente fino nos beneficiários do programa, visto que mais de 21 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil – que na teoria, são famílias que não possuem renda superior a R$ 210 per capita.

A fim de manter o valor mensal aos brasileiros, os integrantes da equipe de transição acreditam que é necessário não somente reformular o programa ou solicitar verba extra no orçamento, mas sim, retirar alguns cadastros que estão fora dos padrões estipulados.

Evitando fraudes ou coisas do tipo, o Governo pretende que em 2023 somente as pessoas que de fato necessitam integrem o programa: e para começar isso resolveu cortar uma categoria de beneficiário do programa.

Essas pessoas poderão ser cortados do Bolsa Família

Embora ainda não tenha iniciado o novo ano e muito menos o novo Governo, há um grupo de pessoas que estão na mira dos integrantes da transição e serão cortados caso não esteja dentro das regras e padrões estipulados.

Famílias unipessoais;

Categoria que engloba as famílias formadas por uma única pessoa. Visto que há relatos de fraudes, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU) no qual alegam que esses beneficiários estão se separando de suas respectivas famílias para criar novos cadastros individuais.

Portanto, cada membro acaba recebendo um benefício cheio – ao invés de ser somente um benefício para todos os integrantes. Sendo uma prática proibida e que deverá ser barrada em 2023, evitando que pessoas recebem sem necessidade.

Atualmente existem mais de 4 milhões de pessoas (famílias unipessoais) que recebem o benefício. Portanto, logo nos primeiros 100 dias do ano essas pessoas passarão por uma análise no CRAS local, caso não cumpram os requisitos serão cortadas do programa.

E então, o que você acha? Mais do que justo, não é?

