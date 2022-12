É assim que você AUMENTA o limite do cartão do Nubank

O Nubank é conhecido por muitos como o ‘queridinho roxo’ e o motivo? É um dos bancos mais fáceis de se obter limite de crédito! Entrementes, o valor não é lá essas coisas, no geral, ele libera R$ 50 reais de limite disponível para novos clientes – entretanto, ao colocar em ação algumas dicas práticas é possível aumentar o limite em até R$ 1 mil ou mais em questão de meses! Veja abaixo o que fazer para isso!

Nubank e suas funcionalidades

O Nubank possui um sistema de crédito bem ativo, e sempre está disponibilizando novos limites para os seus clientes. Bem como limite no cartão de crédito e opções de empréstimo pessoal – que libera valores incríveis! Entrementes, o ponto negativo é a taxa de juros, que no geral, é bastante alta.

Voltando ao assunto do cartão de crédito, é possível aumentar o limite em questão de meses, apenas praticando algumas dicas válidas e assim com o tempo criando um perfil consolidado dentro da fintech brasileira, fazendo com que eles entenda o tipo de cliente que você é e então libere mais limite de crédito.

Veja algumas dicas para ter um limite maior no Nubank e comece hoje mesmo a praticá-las!

Não atrase o pagamento das suas faturas

Uma das maneiras de aumentar o limite no Nubank ou em qualquer outra instituição de crédito é sem sombra de dúvidas o pagamento em dia das faturas! Visto que não deixar atrasar é fundamental, mas o ideal é pagar sempre antes da data do vencimento – criando um relacionamento sólido e de confiança entre ambos.

Use e abuse do seu cartão

Às vezes não compensa pagar algo à vista, então, a melhor escolha é usar o cartão de crédito para isso. No momento que o cliente passa a utilizar mais o cartão de crédito, o banco entende que ele é um cliente fiel e consequentemente precisará de mais limite de crédito futuramente.

Portanto, sempre que possível, concentre seus gastos no cartão de crédito – e claro, não fique variando, escolha um ou dois para concentrar os respectivos gastos.

Leia mais: SURPRESA! Parcelamento de COMPRAS de Natal pode ser feito no Nubank

Sempre esteja no azul

Vez e outra é comum esquecer de pagar uma conta aqui e ali, entretanto, o importante é jamais deixar essa conta ir para os órgãos de proteção ao crédito. Caso contrário, o cliente ficará com o nome sujo, no vermelho e isso irá dificultar bastante o acesso ao crédito futuramente – não somente falando de cartões de crédito, mas financiamentos ou empréstimos.

Concentre seus gastos e mantenha sua renda atualizada

Manter os dados atualizados é requisito mínimo na maioria dos programas sociais e também nas instituições bancárias. Embora muitos não concordem, mas concentrar os gastos em um único cartão de crédito (ou no máximo 3) é o ideal! Caso contrário, os bancos podem ver isso como um mau sinal, apontando uma possível desorganização financeira – consequentemente, mais chances de atrasos ou dívidas pendentes.

E então, o que achou as dicas? Colocando pelo menos algumas em práticas é sem sombra de dúvidas o suficiente para conseguir um limite novo em 2023.

Veja também: Nubank lança ferramenta contra FURTOS; veja como usar