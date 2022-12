Sem sombra de dúvidas o fim de ano é o momento ideal para traçar novas metas, objetivos e até mesmo conseguir uma nova fonte de renda. Nos últimos anos, o salário por aplicativo tornou-se bem comum e o negócio deve continuar em 2023! Existem alguns aplicativos que possibilitam que seus usuários ganhem dinheiro de verdade, podendo tirar muito mais que 01 salário mínimo! Veja abaixo os 11 aplicativos para ganhar dinheiro em casa em 2023!

Aplicativos para ganhar dinheiro em casa

No geral, é necessário apenas ser maior de idade e possuir uma conta bancária com chave PIX ativa! Visto que em alguns casos é necessário ter uma conta Paypal para receber os respectivos repasses, ademais, basta conhecer os aplicativos e começar agora mesmo a ganhar dinheiro com aplicativos.

E-commerce

Quem não sonha em empreender? Com as novas tecnologias, tornou-se muito mais fácil empreender em 2023! Através dos aplicativos abaixo é possível gerar uma boa renda extra vendendo produtos e até mesmo desapegando de alguns itens de sua casa. Visto que todos eles possuem uma espécie de taxa de comissão, desse modo, é cobrado uma determinada porcentagem em cima do produto comercializado.

Elo 7

OLX

Enjoei

Shopee

Mercado Livre

Basta pesquisar nas melhores lojas de aplicativos pelos nomes acima, podendo realizar os respectivos cadastrados rapidamente e começar a usá-los e a ganhar dinheiro em questão de dias! Todos com excelente suporte e garantia.

Pontos no app

Alguns aplicativos pagam os seus usuários para usarem as suas ferramentas e funções. Como é o caso do TikTok e Kwai, que recompensa os seus usuários com moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade ou crédito no celular.

TikTok

Kwai

São aplicativos bem conhecidos e para se cadastrar é bem simples! Precisando apenas de um endereço de e-mail ativo e alguns dados pessoais! É bem simples conseguir dinheiro de verdade por intermédio deles.

Cashback

Todos os brasileiros ao menos uma vez na vida necessita realizar uma compra na internet, não é? Através de alguns bancos específicos é possível conseguir dinheiro com isso! Entenda, existe uma modalidade chamada cashback, que o cliente recebe de volta uma parte do dinheiro investido na compra de algum produto. Portanto, na compra de algum produto por meio de uma das empresas parceiras do banco ou instituição, o cliente ganhará dinheiro de verdade.

Meliuz

Para usar o Meliuz basta realizar o cadastro no banco e começar a comprar nas lojas parceiras – são mais de 10 milhões de lojas cadastradas somente no Brasil! Automaticamente o dinheiro cai em conta.

Trabalhe online

Quem nunca sonhou em trabalhar online? Com as ferramentas corretas é possível trabalhar como freelancer na internet! Isto é, se você possui alguma habilidade, manja de redação, criação de vídeo, edição de foto ou programação – é possível conseguir trabalhos de verdade através de plataformas de contratação, como Workana.

Get Ninjas

Fiverr

Portanto, é necessário simplesmente realizar o cadastro nos aplicativos acima e começar agora mesmo a render na internet! Visto que as plataformas cobram uma determinada porcentagem pelos serviços prestados – é uma forma de garantir a segurança de ambos.

Dê a sua opinião

Engana-se quem acha que nossa opinião não possui valor, não é? Há aplicativos que pagam seus usuários para que eles deem a sua opinião – isto é: em serviços, produtos e até mesmo em aplicativos.

Pinion

Google Opinion Rewards

Sendo necessário apenas criar um cadastro nos aplicativos acima, montar o perfil de usuário e começar agora mesmo a ganhar dinheiro dando a sua opinião!

