Saque do FGTS em 2023? Como vai funcionar; entenda

A pandemia do Coronavírus fez com que o país, e todos os brasileiros, começassem a enfrentar problemas econômicos, o que levou o Governo Federal a permitir que os trabalhadores com carteira assinada tivessem acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de forma extraordinária. E a pergunta que muitos se fazem agora é: terá saque do FGTS em 2023?

O chamado “saque extraordinário” teve seu prazo finalizado no último dia 15 e, entre todas as possibilidades de fazer um resgate ligado a esse fundo, foi uma das melhores opções para quem estava em busca de uma oportunidade para ter um final de ano financeiramente mais tranquilo.

Agora, é preciso saber quais são as expectativas para 2023, em relação a este assunto.

Haverá ou não o saque extra do FGTS em 2023?

Um dos motivos que leva a esse questionamento é a transição de governo: dentro de poucos dias, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) voltará à presidência, substituindo Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal).

E, uma vez que o saque extraordinário foi uma medida adotada no período do governo bolsonarista, nada mais comum do que ter dúvidas sobre o que irá continuar valendo a partir de janeiro.

Ainda não há, porém, nenhuma previsão em relação ao saque do FGTS voltar em 2023: caberá ao próximo presidente em exercício (no caso, Lula) aprovar, ou não, que novas retiradas possam ser feitas de forma extraordinária.

Independentemente da decisão que seja tomada, porém, os brasileiros ainda poderão contar com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sempre que forem demitidos sem justa causa, por exemplo, ou por meio do chamado saque-aniversário, que se caracteriza como uma retirada de parte do dinheiro no mês de aniversário de cada trabalhador.

Lembrando, portanto, que qualquer retirada desse fundo só pode ser realizada sob condições muito específicas, e não quando o trabalhador bem entender: ele sempre precisará atender a alguns pré-requisitos, para poder ter acesso a qualquer quantia.

O que saber sobre o saque extraordinário, que pode, ou não, voltar em 2023

Caracterizado de fato como um auxílio financeiro para os brasileiros, o saque extraordinário do FGTS não incluía a retirada de todo o saldo do fundo: foi estipulado um saque máximo de R$ 1 mil, somando os saldos de todas as contas que cada pessoa possui.

Quem tinha R$ 1 mil, por exemplo, poderia sacar essa quantia, sem perder o direito ao pagamento da multa rescisória, em caso de demissão sem justa causa.

O aplicativo do próprio FGTS foi utilizado para consultas e transferências, por meio do fornecimento de algumas informações simples e pessoais, como CPF. E as agências da Caixa Econômica Federal foram determinadas como locais para saque.

Cada solicitante também deveria estar de acordo com os termos ligados ao saque extraordinário, para ter acesso ao dinheiro.

Ainda não é possível afirmar se teremos novo saque do FGTS em 2023. Mas, para mais informações, é sempre possível acessar o app mencionado acima, ou ir até uma unidade da Caixa.

