Como receber o PIS em 2023? Qual o VALOR e quem tem DIREITO

De acordo com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) mais de 20 milhões de trabalhadores poderão sacar o PIS/Pasep em 2023! Visto que o valor pago será referente ao ano de 2021, podendo ser retirado o abono salaria entre os dias 15 de fevereiro e 28 de dezembro de 2023! Veja abaixo o guia completo sobre o benefício e como fazer para sacá-lo em 2023!

Pis/Pasep 2023

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é destinado aos trabalhadores públicos e privados do Brasil. Enquanto o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, o Pasep é pago pelo Banco do Brasil.

Em razão de alguns atrasos, em 2023 será pago o benefício referente ao ano de 2021. Dessa maneira, os trabalhadores que atuaram em 2021 de carteira assinada terão direito ao benefício.

O cálculo é bem simples! Deverá ser dividido o valor total do benefício por 12 (referente aos doze meses do ano) e posteriormente multiplicado pela quantidade de meses trabalhados – posteriormente isso será detalhado.

Quem tem direito ao abono em 2023?

Como citado anteriormente, o benefício é referente ao ano de 2021 – e será pago dessa maneira por alguns anos até regularizar. Por questões econômicas o abono foi suspenso a fim de sanar outras prioridades, como foi o caso do pagamento das parcelas do Auxílio Emergencial.

É necessário que o trabalhador se encaixe dentro dos seguintes requisitos a fim de conseguir obter sacar o abono salarial em 2023:

Estar devidamente cadastrado nos respectivos programas por no mínimo 05 anos;

Ter recebido no máximo 2 salários mínimos de remuneração profissional em 2021;

Ter trabalhado por no mínimo 30 dias – consecutivos ou não em 2021;

Estar com as informações devidamente atualizadas no eSocial e no Rais (Relação Anual de Informações Sociais);

Portanto, estando dentro dos critérios acima basta aguardar o cronograma de pagamentos: que poderá ser consultado no link que estará no fim do artigo.

Qual o real valor do abono em 2023?

Como citado acima, muitas pessoas têm dúvidas acerca do valor a ser pago pelo abono salarial em 2023! Entretanto, o cálculo é bem simples. O valor máximo a ser pago é de R$ 1.302 e o mínimo é de R$ 108,50 reais! Portanto, para saber o quanto você terá direito, basta calcular da seguinte maneira: R$ 108,50 x quantidade de meses trabalhados.

Os valores serão pagos entre o dia 15 de fevereiro até o dia 28 de dezembro. Caso haja os famosos ‘esquecidos’ é comum que o Governo Federal libere em alguns meses do ano a oportunidade para o resgate dos abonos deixados para trás – uma ótima oportunidade para quem acabou esquecendo do saque.

É válido ressaltar que o PIS é pago de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O Pasep é pago pelo dígito final do número de inscrição.

Como consultar o PIS/Pasep?

Aos trabalhadores devidamente cadastrados, é possível consultar o PIS/Pasep através da Central Alô Trabalho, pelo telefone 158. Ou então, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que pode ser baixado em qualquer celular através da loja de aplicativo de sua preferência.

Ou então, através do Caixa Tem. Visto que é possível realizar seus respectivos saques nos Caixas Eletrônicos dos bancos responsáveis pelo pagamento, ou então, através de Transferência Eletrônica ou Pix pelo aplicativo bancário.

