CONFIRMADO! Mudanças no PIX a partir de janeiro

As mudanças no Pix, que passarão a valer logo no início de 2023, têm como objetivo melhorar essa modalidade de transferência como um todo, tornando-a muito mais prática e segura para todos os seus usuários.

Mais especificamente no dia 2 de janeiro, todos que utilizam essa ferramenta para a realização de pagamentos instantâneos já poderão contar com mais praticidade ao realizar transações.

Idealizado pelo Banco Central do Brasil, o Pix foi lançado em 2020 é já é um grande sucesso, não sendo à toa que a instituição resolveu investir em mais melhorias para essa modalidade.

Todos os detalhes sobre o que realmente muda a partir de janeiro de 2023 podem ser conferidos a seguir.

Quais são as mudanças no Pix a partir de janeiro do próximo ano

No total, o Pix passará a apresentar 3 grandes mudanças, que poderão ser notadas já nas transações realizadas a partir do dia 02/01/2023.

São elas:

1. Mudanças relacionadas aos limites

De acordo com as novas determinações do Banco Central, os bancos não deverão mais impor limites relacionados às transferências.

O único limite que permanecerá é aquele relacionado a tempo/horário.

O limite por valor, relacionado às transferências, por sua vez, ficará totalmente sob responsabilidade de decisão do próprios usuário.

Quem quer diminuir o limite atual que possui, por exemplo, terá total liberdade para fazer isso, sendo que a instituição bancária deve acatar ao pedido imediatamente. Já quem quer aumentar o limite que tem atualmente também terá essa liberdade, porém, terá que aguardar até 48 horas para que o banco autorize.

2. Mudanças relacionadas ao período noturno

Outra das mudanças no Pix que certamente irão beneficiar os usuários dessa modalidade diz respeito ao horário noturno, ou seja, o período da noite em que se pode fazer transações, geralmente com um valor mais limitado por conta de segurança.

Tal horário poderá ser personalizado: será possível tanto continuar com a atual faixa, das 20h às 06h, ou escolher mudar para a faixa das 22h às 08h.

3. Mudanças relacionadas ao Pix Troco e ao Pix Saque

Essas duas modalidades, dentro do Pix, existem para que o usuário possa ter acesso a dinheiro em espécie sempre que necessário, e desde que esteja próximo a estabelecimentos que também são cadastrados.

Até então, o limite para troco e saque é de R$ 100 para o período noturno, e de R$ 500 para o período diurno.

Com as mudanças, porém, esse limite passará a ser de R$ 1 mil e de R$ 3 mi, respectivamente.

A taxação do Pix não é uma das mudanças previstas

Com a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) na presidência novamente, muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre as mudanças no Pix envolverem também uma possível taxação.

Quanto a isso, porém, os brasileiros podem ficar tranquilos: não há nenhuma iniciativa a respeito, embora, atualmente, existam alguns poucos contextos, ligados a contas jurídicas, que possam estar atrelados a taxas.

