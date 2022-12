O que falar ao seu chefe no balanço de final de ano?

Em alguns empresas há o balanço mensal e anual, e serve para tratar com os funcionários acerca de metas, objetivos, reclamações e elogios. Em contraste com o balanço mensal, o anual é mais rígido – tratando-se literalmente do rendimento anual daquela empresa e do desempenho de seus funcionários. E quando for necessário falar algo? O que falar? O que fazer? Veja neste artigo o que não pode faltar em sua fala durante o balanço de final de ano!

O que falar ao chefe durante a reunião de final de ano?

No coletivo ou individual, a conversa com o chefe é sempre algo assustador! Durante esse papo direto é interessante comentar acerca dos números reais da empresa e evitar exageros: mantendo sempre a transparência e a verdade. Dependendo da fala abordada pelo funcionário, poderá garantir ou não uma boa imagem para o ano seguinte. Veja algumas dicas do que não pode faltar nesse temido diálogo.

Metas alcançadas

Nem sempre o chefe sabe sobre as metas individuais (ou não) alcançadas por seus funcionários – outras vezes ele até sabe, mas prefere ouvir deles mesmo! Portanto, citar sobre as metas alcançadas é importante para agregar valor à sua contribuição à empresa – seja aquele profissional que não somente fala, mas faz!

Metas desejadas

O que passou, passou… não é? Embora seja bom comentar sobre as metas alcançadas, o próximo ano precisará de novas metas! Mostrar o que prepara ou espera para o próximo ano é crucial para que o chefe perceba que você não é somente mais um, mas sim, aquele funcionário que pensa, deseja e faz o melhor para empresa! Enquanto muitos estão se preparando, você já está preparado.

Mostre números

Não se limite somente as metas ou objetivos alcançados – mostre os números reais! É válido ressaltar que muitos funcionários podem falar e até mesmo distorcer números – seja transparente e mostre os reais números das metas alcançadas – e juntamente com eles é possível até mesmo colocar os números pretendidos para o próximo ano!

Demonstre interesse

Ademais, demonstre real interesse nos dados e no feedback obtido pelo chefe! Muitos funcionários sequer ligam para o que o chefe diz, seja elogio ou principalmente crítica. Acredite, por mais difícil que seja a situação, os gerentes preferem manter funcionários que gostam de escutar e principalmente colocar em prática o que foi dito.

Não somente isso, o interesse em aprender novas coisas, capacitação, etc. – em prol da empresa, é uma atitude bem desejada pelos titulares das empresas; isso mostra que o funcionário pretende crescer naquele ambiente, se destacando mais e mais.

Dica bônus

Acima de tudo, seja verdadeiro em suas palavras! Não são apenas números, e sim sonhos! São metas e objetivos que possuem como principal objetivo não somente a sua vida profissional, mas a de vários e vários colegas ao seu redor. Quando uma empresa entra em falência, milhares de pessoas são prejudicadas – a sua dedicação a essa empresa pode ser um dos pilares responsáveis pelo pão de cada dia de várias famílias! Nunca foi apenas números.

