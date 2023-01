Descubra! Cadastro no Bolsa Família pode ser feito pelo aplicativo?

Há pouco mais de duas semanas o Bolsa Família voltou aos lares brasileiros! Com ele, novidades, benefícios e muitas dúvidas! Pago mensalmente, com parcelas fixas de R$ 600 reais + adicional de R$ 150, o programa irá auxiliar milhares de famílias a saírem da extrema pobreza. Entrementes, algumas dúvidas podem surgir – é comum! Neste artigo vamos comentar todos os detalhes sobre o novo benefício do Governo Federal e se é possível cadastrar pelo aplicativo.

Cadastro Bolsa Família 2023

Aos brasileiros que já recebiam o Auxílio Brasil, não será necessário realizar um novo cadastro no Bolsa Família 2023! Entrementes, é necessário realizar a atualização de dados – pelo menos uma boa parcela dos beneficiários.

Um grande déficit do antigo benefício, é acerca da ausência de informações em várias cadastros – com isso, muitas pessoas acabaram recebendo o auxílio sem a real necessidade: atrapalhando o curso do programa social.

Desse modo, o principal requisito do Bolsa Família é a atualização cadastral. A fim de que todos os beneficiários de fato se encaixem nas regras estipuladas: sendo necessário receber renda máxima de R$ 210 per capita para ter direito ao benefício.

Haverá um grande bloqueio de cadastros que não estiverem devidamente regulares: visto que de 10 milhões de cadastros que estão com dados desatualizados, mais de 05 milhões são oriundos de famílias unipessoais – grupo alvo do Governo neste primeiro momento.

Com isso, o cadastro do Bolsa Família deverá ser feito apenas se: o beneficiário tiver tido o cadastro bloqueado ou for novo beneficente do programa do Governo Federal! Necessitando então, iniciar todo o procedimento do zero.

Aplicativo Bolsa Família 2023

Portanto, como o programa ainda encontra-se em fase de desenvolvimento, visto que está ocorrendo todo um contexto migratório nacional, o aplicativo oficial do Bolsa Família ainda não foi publicado – desse modo, não é possível cadastrar no Bolsa Família através do aplicativo.

Entrementes, o requisito necessário para cadastrar no Bolsa Família é estar com os dados do CadÚnico atualizados! Beneficiários que não tenham conta no Cadastro Único deverão criar e enviar suas informações.

Importante: daqui algumas semanas o aplicativo oficial deverá ser disponibilizado – e então, será possível criar o pré-cadastro no Programa do Governo Federal através do celular.

E isso sim, tem aplicativo! Podendo ser acessado através do celular ou computador e então, enviar os dados e preparar para posteriormente realizar o cadastro no programa social. Visto que é necessário ir até o CRAS local a fim de se cadastrar no Bolsa Família.

Neste ano de 2023 o programa contará com novidades, maior distribuição de renda e deverá alcançar mais pessoas – que de fato necessitam! Deixando para trás cadastros fraudulentos e dando a chance aos brasileiros mais carentes.

E então, o que achou da novidade?