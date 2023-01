Você pode ser VÍTIMA! É assim que seu CPF pode ser usado em golpes

A internet é um ambiente que surge muitas oportunidades boas, mas também ruins, como a aplicação de golpes, e infelizmente as pessoas que não tem conhecimento sempre acabam caindo. O principal foco dessa notícia é te informar sobre o novo golpe com o CPF que estão sendo aplicados via e-mail, eles informa o CPF verdadeiro da vítima fazendo a mensagem parecer verdadeira.

Além disso, no corpo da mensagem informa também que conseguiu acessar dados pessoais da pessoa, como imagens, conversas, dados, entre outros.

O golpe do CPF via e-mail

Logo no título da mensagem do e-mail eles informam o CPF da pessoa que está inadimplente. Ao longo da mensagem os criminosos informam que o dispositivo da vítima foi contaminado por um vírus que se chama malware, e que suas fotos, gravações, dados pessoais foram expostos. Ao final da mensagem eles querem o dinheiro em troca do silêncio e pede para que a pessoa efetue um pagamento no valor de R$ 2.600,00, além de não compartilhar a mensagem com amigos e familiares.

Eles também informam outro tipo de vírus que se chama BrasDex (esse vírus foi criado para aplicar golpes em bancos no Brasil). Por mais que na mensagem eles informem o CPF, não passa dos vazamentos de dados que teve anos atrás, eles pegam somente essa informação e tenta aplicar o golpe.

Evite clicar em links dessas mensagens

Se você receber essa mensagem provavelmente vai aparecer na caixa de Spam, não se preocupe é só ignorar por mais verdadeiro que pareça, são apenas golpes digitais. Eles podem ter o seu nome e CPF, mas nada além isso, eles só têm essas informações pois conseguiram pegar quando ocorreu um vazamento de dados anos atrás.

Não se importe com as ameaças que foram feitas pelo e-mail de vazar suas fotos e gravações, é válido ressaltar: não transfira nenhum dinheiro para eles, como os golpistas indicam. Se realmente você suspeitar que em seu celular, computador, tem algum problema de malware, o indicado é para utilizar aa ferramentas que o seu próprio dispositivo tem disponível, como ferramentas de limpeza.

Importante também ter um antivírus e sempre manter seus navegadores atualizados e assim evitar a acreditar nesses golpes. É recomendado também para que a vítima não clique em nenhum link dessas mensagens, através desse link é que pode entrar malwares no aparelho eletrônico.

Tenha uma atenção maior com pessoas mais velhas e que utilizam a internet, informe a eles esse tipo de golpe que está ocorrendo e por acaso eles se tornarem a vítima já saberão o que fazer e realizar transferências para os golpistas, pois muitas pessoas que não tem o conhecimento acabando fazendo, e esse público sempre são os mais velhos.

