IPVA ZERO! Veja se você pode pedir a isenção do imposto

Seria um sonho, né? Dependendo do veículo, o valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) pode ultrapassar os R$ 1 mil reais! Entrementes, há alguns estados que oferecem a isenção do valor – caso o proprietário do veículo se encaixe dentro de alguns requisitos! Mudando de estado para estado, é possível obter descontos de até 70% e dar aquele alívio na taxa anual. Veja abaixo como funciona a isenção do IPVA 2023 e quem tem direito.

IPVA 2023

Embora as regras do IPVA 2023 sejam variáveis de acordo com o estado, há um padrão a ser seguido. Os débitos começam a ser cobrados em datas distintas – como é um imposto estadual, cada federação pode implantar suas próprias normas – bem como cronograma de pagamentos, descontos e formas de pagamento.

Atualmente, é possível pagar o IPVA parcelado, através do Pix e até mesmo usando o Cartão de crédito! Muitas são as maneiras – entretanto, nada subtrai o preço, que muita das vezes chega a ser bem caro, dependendo do ano e cilindrada do veículo.

Mas para este ano de 2023, há uma boa notícia para muitos brasileiros! É possível obter a isenção no IPVA 2023 para esses condutores abaixo – que se enquadram em algumas regras estipuladas, não precisando pagar o imposto e economizando uma boa grana.

De acordo com informações da Secretaria da Fazenda, mais de 1 milhão de veículos irão ter o IPVA isento por diversos motivos. Dentre os condutores que não terão que pagar o IPVA, estão: pessoas com deficiência, taxistas, veículos usados por instituições sem fins lucrativos ou igrejas e veículos oficiais.

Entrementes, há um outro seleto grupo que não deverá pagar o imposto – representando grande parte da parcela de brasileiros que serão isentos do imposto neste ano de 2023.

Isenção IPVA 2023

Bem como citado acima, a isenção trata-se do desconto parcial de 100% para alguns condutores que se encaixam nas regras estipuladas por cada estado. Outro fator que concede ou não o desconto para os condutores é o ano de fabricação do veículo – sendo um dos pontos que mais fornece desconto aos brasileiros.

No estado de São Paulo, veículos que foram fabricados há mais de 20 anos estarão isentos do IPVA. Estima-se que mais de 8 milhões de veículos não deverão pagar o imposto devido o ano de fabricação do veículo.

Variando de estado para estado, outras federações como Amazonas, Bahia, Goiás e Ceará – terá o IPVA isento para veículos que foram fabricados há mais de 15 anos. Já no Mato Grosso, a isenção é válida somente para veículos que foram fabricados há mais de 18 anos!

Em contrapartida, há estados que dificultam e muito a vida dos seus habitantes! Em Tocantins e Santa Catarina, o desconto só é válido para veículos fabricados há mais de 30 anos! Ou seja, nos anos 90! Em estados como São Paulo – que permite a isenção do imposto para pessoas com deficiência, o requerimento deve ser feito até o dia 28 de fevereiro.

E então, você está na lista de isenção do imposto?