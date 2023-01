Não deixe para depois! Novo crédito ajuda você a viajar, mesmo sem grana

Você gosta de viajar, mas não tem dinheiro? Saiba que agora existe o consórcio Magalu que iniciou uma nova oferta de serviços com a criação de uma linha de crédito especialmente para os viajantes que tem como parceria uma rede de hotéis que se chama Blue Tree Hotels, que tem ótimas vantagens ao adquirir esse serviço.

Para quem não conhece, esse consórcio foi criado no ano de 1992 e nunca mais parou de criar novas possibilidades para seus clientes e poder atender cada um com sua necessidade especifica. Tem recursos para comprar casas, carros e até mesmo para viajar. Para ter esse consórcio você encontra na internet ou no próprio aplicativo do Magalu, disponível no PlayStore.

Como funciona o consórcio para viajantes?

Bom, a empresa Magalu é afiliada da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, por isso ela tem essas oportunidades que várias outras lojas não possuem, além também de ser afiliada ao Sindicato Nacional dos Administradores de Consórcio e ter a autorização pelo BC – Banco Central.

Segundo dados, são mais de 89 mil clientes que a empresa possui e com esse novo serviço divulgado pela Magalu tem vantagens de o cliente poder fazer compras ao longo prazo e sem taxa de juros, o que já ganha muitos clientes. Esse consórcio foi planejado para que o cliente consiga ter facilidade em viagens com hospedagem inclusa em quaisquer dos 21 hotéis que eles oferecem como opção em sua rede em cerca de 17 cidades.

E para complementar, o serviço oferece opções mais econômicas, quem não quer viajar e encontrar opção baratas? Eles oferecem qualidade em sua rede de hotéis da Blue Tree. Se ficou interessado e deseja contratar essa nova linha de crédito, pode escolher qual o melhor pacote para você e sua família dentro do SuperApp.

E após pagar a primeira parcela é quando a pessoa começa a participar do sorteio que é realizado mensalmente, se caso desejar, as pessoas podem dar lances para aumentar suas chances e ser contemplado com a viagem tão esperada.

Pagamentos

Para facilitar mais a vida dos brasileiros viajantes, as parcelas do consórcio podem variar de R$ 157,51 até R$ 621,20, tudo irá depender do pacote que a pessoa escolher, porém a intenção principal é dar várias opções para o cliente conseguir fazer sua viagem de uma forma que irá caber em seu bolso, lembrando que tudo está incluso os serviços do hotel Blue Tree.

Se você não é muito familiarizado com consórcio saiba que é basicamente uma compra compartilhada, e o melhor de tudo não tem juros, ou seja, a pessoa paga um valor e depois tem o direito do seu serviço.

