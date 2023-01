Torne-se empresário: como fazer um MEI de graça pela internet

Atualmente, o nosso Brasil tem uns grandes números de pessoas que trabalham de forma autônoma, mas que ainda infelizmente não fizerem o MEI (microempreendedor individual) por não saberem muito sobre o assunto e valores. É válido destacar que o governo não cobra para ter a criação do MEI e você consegue fazer sem precisar sair da sua casa, tudo pela internet.

Se você não tem a nossa dica é para você fazer o MEI, pois através disso o autônomo começa a ter benefícios exclusivos para essa categoria, inclusive direitos garantidos pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Toda a sua prestação de serviço terá mais facilidade com o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, assim você poderá emitir nota fiscal e impostos reduzidos.

Instruções de como fazer o MEI pela internet

Hoje em dia a internet facilitou muito, basta parar uns 5 minutos do que você está fazendo e seguir esses passos para abrir o MEI através do Portal do Empreendedor, segue abaixo:

1 passo – Após entrar no portal, clique em “Quero ser MEI”

2 passo – Feito isso, selecione o card “Formaliza-se”

3 passo- Informe a sua conta do Gov.br

4 passo – Preencha com todos os dados solicitados o formulário de inscrição para MEI

5 passo – Assine as declarações

Pronto! Você fez a sua inscrição como MEI. O portal do empreendedor é disponibilizado pelo governo como um serviço totalmente gratuito, por isso não precisa se preocupar em pagar alguma taxa. Informamos também que se por acaso encontrar um site com o mesmo nome e cobrando algum valor saiba que pode ser golpe e não é um portal público.

Após me tornar MEI o que não posso fazer?

Uma observação que é de suma importância você saber antes de realmente virar MEI e que muitas pessoas não te falam. Você não pode: abrir filial, os faturamentos não podem ultrapassar de R$ 81 mil, não pode ser titular ou sócio de outra empresa e nem contratar de forma CLT mais de um empregado (a).

Já você que deseja ser MEI saiba que tem direito de acessar serviços financeiros que cobram através do CNPJ, como por exemplo contas bancárias jurídicas, programas de crédito, maquininha de cartão e diversos outros.

Veja também: Quer EMPREENDER? Veja como receber empréstimos para empresa

Crescimento de autônomos no Brasil

O crescimento começou após a crisa da pandemia do Covid-19, com a dificuldade de empresas e comércios fechando muitas pessoas começaram a descobrir seus talentos e trabalhar de forma autônoma em casa, e depois não quiseram mais procurar emprego no mercado pois descobriu uma nova vida e sendo o seu próprio chefe.

Principalmente o número de mulheres, que hoje em dia já está com uma porcentagem maior do que microempreendedores individuais na categoria do sexo masculino.

Veja também: Sem dinheiro para a fatura? O que acontece quando paga menos que o mínimo