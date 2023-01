Profissão antiga volta com tudo e pode PAGAR R$ 30 mil por mês

Não é de hoje que o número de desempregados no país assusta a todos! Embora várias profissões estejam em alta, ainda não é o suficiente para acabar de vez com a crise de empregos no Brasil! Entrementes, em meio ao caos – uma profissão antiga voltou à tona e está elevando os ânimos dos brasileiros novamente! Com salários que podem ultrapassar os R$ 30 mil reais por mês, não é obrigatório ter Ensino Superior ou qualquer curso! Veja abaixo que profissão é essa e o que faz.

Essa profissão paga mais de R$ 30 mil

Em 2023, uma profissão que estava bastante sumida dos holofotes voltou das as caras em meio ao mercado! Estamos falando do Day Trading. Profissão que garante aos seus adeptos salários que ultrapassam os R$ 30 mil reais mensais! Já pensou? O melhor disso tudo, é que não é necessário curso ou Ensino superior, entenda.

Day Trading é aquele profissional que está apto a fazer negociações diárias – como o próprio nome diz! Mas não é qualquer transação, e sim, estratégicas. Podendo negociar ações, ativos, moedas, etc – e com isso, obter lucro, consequentemente, o seu salário.

A profissão ficou muito saturada anos atrás em razão do alto número de adeptos e pessoas oferecendo cursos: a grande verdade, é que é necessário bastante estudo de mercado para se tornar um profissional da área – haverá dias que será de lucro, mas outros que não.

Com isso, o profissional consegue marcar as tendências de mercado – a fim de realizar os investimentos corretos e no mesmo dia sacar esses investimentos direto para a sua carteira. Embora não seja exigido curso ou Ensino Superior: o estudo do setor financeiro é crucial.

Exemplo: o Trader irá comprar ações da Coca-Cola por R$ 5 reais cada. Caso ela valorize 50% até o fim do dia, ele é o responsável por sacar ou não os lucros – com o risco dela subir um pouco mais ou cair no decorrer do dia e virada da folha.

Deu pra entender? É exatamente isso que o profissional faz! Para entrar na área é necessário apenas um celular ou computador – e claro, uma corretora de confiança.

Como trabalhar de Day Trading?

É necessário uma corretora para começar a investir. Hoje em dia, muitos bancos oferecem a opção de investimentos – nem todos com saques diários. Entrementes, é um bom começo para quem quer iniciar na carreira. Além de escolher uma corretora de confiança, o trader tem que entender que o mercado é volátil.

Sendo necessário a criação de estratégia de investimentos e saques. Por exemplo: sacar após determinado ativo financeiro ter elevado seu valor em 10% e assim vai. Além disso, para iniciar na área não é tudo mil maravilhas: as corretoras cobram taxas, e algumas, enormes sobre as operações iniciadas na plataforma.

Estar sempre concentrado e atento as movimentações é necessário – todo bom trader, tem que saber a trabalhar mesmo sob estresse e pressão, que muita das vezes o mercado financeiro acaba acarretando em suas vidas.

Não somente isso, como dedicar um bom tempo do dia no estudo e análise dos gráficos é fundamental para que o profissional se capacite cada vez mais! É uma profissão bastante requisitada e com o foco certo em menos de 06 meses já é possível se tornar um bom profissional e trabalhar para si mesmo ou alguma empresa da área.

E então, gostou da novidade?