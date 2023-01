Banana VERDE nunca mais! 2 truques para amadurecer a fruta

Conhecida por ser uma das frutas mais versáteis do planeta, a banana possui diversos benefícios relacionados à saúde e é queridinha por costumar ser mais barata que outras opções.

A questão é que, em algumas situações, a utilização mais urgente dessa fruta costuma ser prejudicada pelo seu nível de amadurecimento.

Apesar de seus aspectos positivos em diversas áreas, a banana verde pode não ser adequada em muitos momentos, como no preparo de certas receitas.

Nesse sentido, vale a pena conferir os benefícios dessa fruta e métodos práticos para tornar uma banana madura com menos tempo, para acelerar seus processos na cozinha.

Benefícios da banana

Podendo ser utilizada na preparação de pratos doces e salgados, essa deliciosa fruta conta com pontos positivos que ultrapassam o bom sabor: sua importância quando o assunto é o bom funcionamento do corpo recebe grande destaque.

Muito recomendada por médicos e nutricionistas, a banana, caso consumida com regularidade no cotidiano, pode ser uma aliada para a saúde.

Veja, então, os benefícios da banana:

Importante para a saúde ocular;

Auxilia no emagrecimento, visto sua maior possibilidade de saciedade;

Bom para o funcionamento intestinal;

Previne doenças cardiovasculares;

Ajuda no bom humor e em um sono de maior qualidade.

Entre muitos outros aspectos, essa fruta rica em vitaminas dos complexos A, B e C também é muito bem vista para aqueles que praticam atividades físicas, considerando sua eficácia para a produção de energia.

A banana pode estar inserida no preparo de misturas vitamínicas, panquecas, bolos,

Mas, afinal, o que fazer para amadurecer a banana com um tempo menor que o esperado? Acompanhe.

Métodos para amadurecer a banana verde

Algumas maneiras podem acelerar o processo natural de maturação das frutas a partir de métodos específicos. Veja dois meios para o amadurecimento das bananas:

Micro-ondas

Quando o assunto é deixar a banana perfeita para o consumo, o micro-ondas pode ser seu aliado. De uma maneira fácil e simples, é possível utilizar a fruta com a funcionalidade em seu nível maduro.

Esse método é considerado mais rápido e pode ser realizado com alguns minutos, útil para situações de maior urgência.

Para isso, é necessário fazer furinhos sobre sua casca e colocá-la no eletrodoméstico em um recipiente adequado. Assim, após cerca de 30 segundos, a fruta estará com a textura de uma banana madura, apesar de sua aparência não mudar muito.

Aqueles que desejam a fruta com uma grande maciez, uma boa dica é colocá-las no forno por cerca de trinta minutos: assim, diferente do método utilizado no micro-ondas, a banana sairá com aspecto escuro e desmanchando, ótimo para o preparo de receitas.

Papel de jornal

Outra maneira muito conhecida por aqueles que cuidam da casa é a utilização de sacos de papel para um amadurecimento mais rápido da fruta.

Esse fenômeno ocorre pois a banana, bem como outras frutas, legumes e tubérculos, podem produzir o etileno, hormônio responsável pelo amadurecimento desses alimento.

Para isso a realização desse método, é necessário inserir a banana em uma sacola de papel (como, por exemplo, papel de jornal) e fechar o saco. Quando adicionado mais frutas e posto em um local mais quente, a tendência é de maior aceleração nesse processo.

Lembre-se, a partir dos pontos estabelecidos, de não guardar as bananas verdes na geladeira quando o objetivo for o amadurecimento dessa fruta, visto que estar submetida a temperaturas mais baixas retarda o tempo esperado para o bom consumo.

