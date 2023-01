Faculdade em 2023? SiSU terá inscrições em fevereiro

Finalmente! Após expectativas, acabou de ser publicado pelo Ministério da Educação o cronograma oficial do SISU 2023. Com mais de 200 mil vagas disponíveis, é possível ingressar em Universidades Públicas do país sem pagar nada por isso! Podendo aderir ao programa os alunos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2022 e não zeraram a redação. Veja abaixo as datas e como funciona o processo seletivo.

SISU 2023

Sendo um dos meios mais aguardados para adentrar no Ensino Superior, o SISU 2023 irá abrir suas inscrições em fevereiro. Sempre com suas respectivas datas alinhadas com o início do semestre acadêmico nas faculdades, espera-se que em março os aprovados já ingressem no ensino superior.

Embora o edital ainda não esteja disponível, é possível ter uma noção com base nas edições passadas. Cada instituição pública pode ditar suas próprias regras – bem como acerca do sistema de cotas, etc.

Neste primeiro momento: irá acontecer as primeiras inscrições, posteriormente a lista de espera e por fim as vagas remanescentes. São mais de 200 mil vagas, em mais de 6 mil cursos de graduação em mais de 125 instituições de ensino espalhadas pelo país.

Importante: o resultado do Enem 2022 sairá no dia 13 de fevereiro de 2023;

Veja as datas:

Início das inscrições: 16 a 24/02;

Resultado inicial: 28/02;

Lista de espera: não foi divulgado;

Matrícula: não foi divulgado;

Chamada da lista de espera: não foi divulgado;

Por ter seus editais próprios, é recomendado que os alunos estejam atentos a suas respectivas instituições. Evitando atrasos e dores de cabeça.

Como se dar bem no SISU 2023?

O SISU como os demais programas do Governo Federal para adesão em universidades, funciona com o sistema de notas de corte. Representando a última nota que conseguiu ingressar em determinado curso. Do primeiro ao último dia do programa, as notas oscilam bastante!

Em cursos mais concorridos, como é o caso da Medicina – elas chegam a variar em mais de 100 pontos durante todas as etapas. Ter duas opções de cursos são o ponto chave para evitar frustações – e a medida que as notas forem subindo ou diminuindo, fazer a troca dos cursos – criando toda uma logística.

Claro, no último dia caso esteja bem perto dos classificados. Por exemplo: de 20 vagas na ampla concorrência – ficou em 35° lugar, vale a pena manter como primeira opção e assim aguardar a lista de espera. No geral, as listas rodam bastante! Em alguns casos, rodando até mesmo o dobro da quantidade de vagas.

Portanto, manter a cabeça no lugar e saber aplicar a nota do Enem 2022 é crucial para obter a tão sonhada vaga no ensino superior. Caso isso não aconteça, ainda vão ser liberados outros dois programas do Governo Federal para adentrar na universidade – Prouni e Fies. Fique atento as datas!