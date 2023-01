Como sacar o Bolsa Família sem cartão? Aprenda o passo a passo

Nos últimos 10 dias de cada mês, ocorre a liberação do saque do Bolsa Família e, é bem comum que as pessoas acabem perdendo ou esquecendo o seu cartão, por isso, é importante que elas aprendam como é possível sacar o benefício sem o cartão físico. Para isso, basta que a pessoa esteja com o seu celular e tenha acesso a internet. Lembrando, que caso ela não tenha dados móveis, pode usar o wi-fi de casa, caso não demore mais de 1 hora.

É possível sacar o benefício sem o cartão físico?

Essa dúvida é bem comum, já que não é raro que as pessoas percam o cartão em algum lugar. Por isso, é tão importante saber como pode ocorrer o saque sem o cartão físico. Saiba que é possível realizá-lo, basta seguir um passo a passo bem simples.

Lembrando que a instituição responsável por efetuar os pagamentos do Bolsa Família, é a Caixa Econômica Federal, por intermédio da conta poupança social digital, que no momento que a pessoa entra no programa, recebe uma, com o nome do titular da família.

Outro ponto importante a se lembrar, é que para receber o benefício, há um pré-requisito, no caso, é estar devidamente incluso no CadÚnico e ter os dados atualizados. Caso eles estejam desatualizados, pode ser que o benefício seja suspenso até a regularização.

Conheça o passo a passo para fazer o saque sem o cartão

O primeiro passo é efetuar o download do aplicativo do Caixa Tem. Feito isso, efetue login em sua conta. Com isso, você poderá conferir quando o dinheiro cair em sua conta mensalmente. Quando você verificar que o valor já encontra-se disponível, chegou a hora do saque. Antes de dar início ao processo, escolha onde irá ir, se é em uma Agência da Caixa, Loterias ou em algum Caixa Eletrônico.

Agora dentro do aplicativo é possível escolher a opção ‘saque’. Feito isso, digite o valor que você deseja retirar e clique em ‘gerar código de saque’. Agora irá aparecer um código e você deve guardá-lo. E ao olhar no Caixa Eletrônico, clique na opção de Saque sem Cartão e digite o seu número de CPF e clique em continuar.

O Caixa Eletrônico irá pedir o código de 6 dígitos gerados anteriormente no aplicativo, basta informar o código e sacar o valor autorizado previamente. Lembrando que o código tem uma validade de apenas 1 hora, caso ultrapasse este tempo, será preciso gerar um código novamente. Isso serve também para quando você não tem dados móveis no celular, aí pode gerar o código no w-fi de casa antes de ir até um Caixa Eletrônico.

