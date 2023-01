Consignado do Auxílio Brasil pode voltar em janeiro?

No ano passado, uma modalidade de crédito acabou ajudando várias pessoas que recebiam o auxílio Brasil, por intermédio da Caixa Econômica Federal, era possível realizar empréstimos comprometendo uma certa porcentagem da parcela mensal do Auxílio. Contudo, há algumas semanas essa possibilidade foi suspensa a fim de passar por alguns ajustes a fim de melhorar mais ainda o sistema. Portanto, confira as novidades inerentes ao assunto e se a modalidade irá voltar neste mês.

Como funcionava o empréstimo?

O empréstimo consignado do Auxílio foi suspenso, de acordo com a Caixa, isto é, a instituição responsável por operar a modalidade. A Caixa também informou que irá fazer uma revisão completa de todos os parâmetros usados para a disponibilização do crédito, para que venha ter uma mudança no programa.

Todavia, a Caixa não informou quanto tempo ela iria precisar para realizar as mudanças em questão. Ou seja, por enquanto, toda operação de solicitação de crédito via auxilio brasil, está suspensa. Isso prejudicou várias pessoas, que esperavam solicitar o empréstimo no começo do ano, a fim de pegar dívidas pontuais.

Lembrando que as famílias que conseguiram solicitar o empréstimo antes da suspensão, irão continuar pagando as parcelas estabelecidas anteriormente, de acordo com o contrato de cada pessoal. Lembrando que como a modalidade do empréstimo é ‘consignado’, o desconto é feito direto no benefício de cada brasileiro.

Qual o valor máximo do empréstimo?

O valor máximo do empréstimo está ligado diretamente ao valor máximo mensal da parcela que pode ser comprometida do benefício por mês. Atualmente, a parcela máxima é de 40% do auxílio, que equivale a R$ 160. Portanto, ao realizar o empréstimo, a maior parcela que o beneficiário pode comprometer é do valor citado.

A modalidade de crédito em questão foi liberada no ano passado, no mês de outubro e em pouco tempo alcançou marcas impressionantes, uma vez que o número de pessoas que contrataram o empréstimo foi de quase 3 milhões e meio. De fato, a possibilidade do empréstimo ajudou muitas pessoas.

Lembrando que o valor máximo de juros que a Caixa cobra, é de 3,5% ao mês. Lembrando que se o usuário for desqualificado do programa, ela ainda irá precisar quitar o empréstimo, a dívida não será ‘perdoada’. Ou seja, antes de contratar o empréstimo, verifique se de fato você está dentro dos critérios para fazer parte do programa, para não correr riscos de o benefício ser cortado e você não conseguir pagar o empréstimo. Uma vez que agora irá ocorrer um ‘pente-fino’ no benefício, para que pessoas que estão no programa de maneira irregular, sejam desligadas do programa.

