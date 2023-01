ATENÇÃO! Estes são os grupos do Bolsa Família para 2023

Com a mudança de Governo, muitas dúvidas foram geradas acerca do programa de transferência de renda que seria vigente, no caso, o Bolsa Família. As principais dúvidas são em relação aos valores das parcelas e também a quem poderá receber o benefício em questão. Já que não é novidade, que o Governo fará um ‘pente-fino’ no programa a fim de desligar todas as pessoas que estão recebendo o benefício de maneira irregular. Portanto, veja todas as informações inerentes ao assunto.

Qual será o verdadeiro valor da parcela do bolsa família?

O valor da parcela do Bolsa Família de fato foi um dos assuntos mais debatidos, por conta que no ano passado, a parcela do Auxílio Brasil era de R$ 600, mas isso só ocorreu por intermédio de uma Medida Provisória de Bolsonaro, que com ela, o valor aumentou para os R$ 600. A medida em questão só iria valer até o dia 31 de dezembro.

Todavia, o Governo Lula decidiu que seria melhor manter o valor fixo em R$ 600, além de conceder um auxílio para as famílias que tiverem crianças menores de 6 anos. Com isso, o valor deve aumentar também, de acordo com o número de filhos que a família em questão tiver, claro, atendendo os critérios estabelecidos anteriormente.

Outro possibilidade que irá fazer com que os valores aumentem, é o Vale-Gás, que não irá acabar, ele continuará. Vale lembrar que o valor que será disponibilizado, será de apenas 50% do preço médio do gás de cozinha. Isto é, se o valor do gás estiver em R$ 100, o vale será de R$ 50.

Quais pessoas irão participar do Bolsa Família?

Já para participar do Bolsa Família, os critérios seguem iguais, só o que vai mudar são as pessoas que não devem estar no programa e estão de maneira irregular. Isto é, para fazer parte do Bolsa Família, será preciso que a família atenda alguns critérios.

Ela precisará estar em situação de pobreza ou extrema pobreza, ou que dentro dela, tenha pessoas gestantes, lactantes, crianças ou adolescentes com idade até 21 anos. Lembrando que para fazer parte das famílias em extrema pobreza, a renda familiar tem que ser igual ou menor do que R$ 105 mensais.

Já as famílias que estão dentro do grupo de pobreza, são aquelas cuja renda por pessoa encontra-se entre R$ 105,01 e R$ 210 por mês. E em ambos os cenários, é preciso que a família em questão esteja dentro do CadÚnico. Pois ele é como se fosse o ‘passaporte’ para que as famílias possam participar dos programas sociais.

