Revisão da vida toda está DISPONÍVEL no sistema do INSS

Uma notícia envolvendo o INSS e a revisão ‘da vida toda’ acabou de vir à tona e agradou muitas pessoas, ao passo que outras não. Trata-se que no sistema e no aplicativo do Meu INSS, terá a opção de ‘Revisão da Vida Toda’. Isto é, será possível efetuar a correção dos valores a serem recebidos sem precisar entrar na justiça. Mas a priori, é preciso ter bastante cautela, para que não corra o risco do segurado acabar sendo prejudicado ao fazer isso por conta própria.

O STF já autorizou a medida

A possibilidade da revisão da vida toda acabou de ser aprovada pelo STF, há cerca de um mês, mas o Governo ainda tem a chance de entrar com algumas medidas a fim de limitar o alcance do sistema. A tese proposta foi que pudessem entrar na revisão as contribuições realizadas antes de 1994 para efeito de cálculo do benefício, como aposentadorias, pensões e auxílios.

Anteriormente, o processo deveria ser feito diretamente na Justiça e com o auxílio de um advogado. Todavia, o INSS sinalizou que há como tornar tudo isso menos burocrático. Aguardando agora, apenas a decisão do STF a fim de decidir qual medida se deve tomar.

“Contudo, apenas com intuito de dar tratamento específico para essa demanda no momento oportuno, o INSS criou a opção “Revisão da Vida Toda” diferenciando-a das demais revisões sem implicar em reconhecimento administrativo. Esses pedidos ainda terão que aguardar um posicionamento do STF e da Procuradoria do INSS”, afirma o INSS.

Veja também: Dá para se aposentar mais RÁPIDO; entenda como é possível

É seguro fazer o processo sozinho?

Segundo os especialistas do setor, é importante que neste momento, todos tenham cautela quanto ao uso do sistema. Pois embora seja bem mais simples apenas colocar CPF e senha no site, ir até a opção ‘revisão da vida toda’ e assim fazê-la, pode ser que isso venha prejudicar o segurado.

Por isso, é importante que as pessoas não pensem apenas no dinheiro que vai ‘pagar’ o advogado, mas pensem também no dinheiro que podem ‘perder’ caso a revisão seja em prejuízo do segurado. Pois após a revisão, tanto o benefício pode aumentar, quanto ele pode diminuir. Isto é, de ‘ofício’, o INSS não pode diminuir o benefício, mas se você pedir uma revisão, isso pode acontecer.

E um dos passos mais importantes ao solicitar a revisão, é ter total certeza, que os maiores salários, a pessoa recebeu antes do ano de 1994, pois só assim faz sentido a revisão do valor, caso nos anos anteriores os valores fossem menores, nem adianta ir atrás, já que provavelmente o segurado ficará no ‘prejuízo’. Portanto, sempre opte pela ajuda de um advogado especialista.

Veja também: Abono do PIS será pago para 24 milhões; veja se você recebe