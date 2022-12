IMPRESSIONANTE! Carro movido à água faz de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos

E se alguém lhe falasse que existe um carro movido à água e que pode chegar de 0 a 100 km por hora em incríveis 2,5 segundos? Certamente você iria sugerir para que essa pessoa procurasse um tratamento mental, já que a conversa parece muito maluca para ser verdade. No entanto, saiba que essa tecnologia já existe e está quase pronta para chegar ao mercado mundial.

Conheça o novo carro movido a água que funciona com motor elétrico

Como se não bastasse saber que existe um carro movido à água de verdade, saiba também que o veículo em questão é elétrico e atua com quatro motores. É isso o que anunciou a fabricante britânica nanoFlowcell. O veículo é um EV equipado seis células de combustíveis e um tanque com capacidade para 125 litros.

A grande sacada está no tipo de combustível utilizado pelo carro. Ele é movido a bi-ION, um componente produzido a partir de água do mar e resíduos de água reciclada. Ou seja, é um carro movido à água e com desempenho de superesportivo de grandes montadoras.

Veja também: Investir NESTAS tecnologias pode ser uma boa ideia para 2023

Confira algumas características do carro:

– Um carro movido à água é realmente surpreendente, mas sua autonomia é ainda mais. Afinal, ele consegue rodar 1.930 km com apenas um tanque cheio;

– O combustível alimenta um total de quatro motores de baixa voltagem que ostentam 60 kW cada um;

– O espaço interno acomoda confortavelmente quatro pessoas e ele ainda consegue fazer de 0 a 100 km por hora em 2,5 segundos apenas.

A empresa já anunciou que o seu novo EV representa um grande passo para uma transição energética verdadeiramente renovável e bem-sucedida.

Combustível será um dos mais baratos possíveis

A empresa britânica tem sede em Londres, mas já criou uma subsidiária nos Estados Unidos da América. O objetivo é conseguir produzir o combustível bi-ION em larga escala o mais rápido possível. A estimativa é de que cada litro de bi-ION possa ser vendido por cerca de 10 centavos de dólares, ou seja, algo perto de 52 centavos de real.

Com esse valor, seriam necessários quase R$ 130 para encher o tanque e rodar quase 2 mil km.

Embora o modelo já esteja pronto e testado, ainda não existe uma data de lançamento. Contudo, a empresa espera conseguir concluir as etapas que faltam rapidamente para colocar um novo conceito de veículo movido à água e elétrico no mercado de automóveis mundial.

Veja também: 5 sinais do seu carro indicam que não deve pegar ESTRADA