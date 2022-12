Pesquisa REVELA o maior desejo dos brasileiros para 2023

Você já listou todas as coisas que deseja conquistar para o próximo ano? Certamente existem metas que você adoraria cumprir, desde as mais simples até aquelas que existe uma complexidade grande ou até mesmo que dependem da sorte. Saiba que o que você quer para 2023 também pode ser o desejo de inúmeras outras pessoas.

Uma pesquisa do Instituto Travessia, de São Paulo, apontou quais são os principais desejos dos brasileiros para 2023. Foram entrevistadas 1 mil pessoas de todo o território nacional por meio de telefone. As idades dos entrevistados foram variadas, porém todos tinham mais de 16 anos.

Quais são os pedidos dos brasileiros para 2023, de acordo com pesquisa?

De acordo com a pesquisa, existem três desejos para 2023 que se mostram padrão entre os brasileiros:

1 – Guardar dinheiro no próximo ano para ter segurança e estabilidade financeira;

2 – O fim definitivo da pandemia que ainda causa sofrimento pelo país;

3 – Encontrar um emprego melhor e com mais oportunidades de crescimento financeiro.

Além desses três desejos para o próximo ano, também podemos destacar a vontade de ganhar na Mega-Sena e de aumentar o poder de consumo.

Como funcionou a pesquisa?

Na prática, os três desejos listados acima como os mais frequentes para 2023 ficaram tecnicamente empatados dentro do levantamento. Eles tiveram porcentagens muito próximas, como 45% para “guardar dinheiro”, 44% para “fim da pandemia” e 42% “para conseguir um emprego melhor”.

A soma das três opções supera os 100%, pois os entrevistados tiveram a opção de escolher mais de um desejo.

A pesquisa também foi realizada em 2021

É importante ressaltar que a mesma pesquisa foi realizada no ano de 2021, na quela época os números foram diferentes, e os desejos listados pelos brasileiros foram os seguintes:

– Conseguir um emprego melhor liderou, com 49%;

– Guardar dinheiro veio em segunda posição, com 32%;

– O fim da pandemia apareceu com apenas 7% de desejo.

Nos desejos para 2023, dentro da lista de sonhos, ganhar a Mega-Sena apareceu na lanterninha do ranking, com apenas 7%. O motivo para isso, provavelmente, se explica pela baixíssima probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega.

Ao que parece, os brasileiros estão mais interessados nas realizações que podem se concretizar de fato durante o ano de 2023. E você, o que planeja conquistar para 2023? Talvez a resposta coincida com o que a pesquisa mencionada aqui revelou.

