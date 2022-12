COMUNICADO geral do PicPay para quem vai pagar boletos

Caso você tenha boletos em aberto, é recomendado que o pagamento seja feito ainda hoje! Nesta quinta-feira, 29, o PicPay anunciou a todos os seus clientes uma interrupção no pagamento dos boletos. Chegando o fim do ano, chegam também os feriados – muita das vezes ultrapassando os 2 ou 3 dias de folga. Muitas empresas acabam fechando, dentre elas as agências bancárias. Quem precisa pagar boleto pelo PicPay ou qualquer outro banco/carteira virtual, precisa estar atento aos horários e locais de funcionamento.

Pague ainda hoje o seu boleto

Como é de costume, o horário de funcionamento dos bancos virtuais e agências de crédito é alterado mediante os feriados do fim do ano – e o mesmo acontece com os bancos, como destaca em nota o órgão responsável. Muitas pessoas podem ter seus boletos em atraso, é importante estar atento!

Importante: embora algumas ferramentas não estejam disponíveis, as transações financeiras via PIX irão continuar normalmente – com os seus respectivos limites diários e noturnos.

Porque os pagamentos realizados a partir de hoje, não serão debitados pelo PicPay – entrementes, ainda é recomendado que seja feito hoje, porque automaticamente o pagamento é agendado para o próximo dia útil – segunda-feira, 2. Com isso, logo que o horário de liberação iniciar, o pagamento é debitado.

Os clientes Picpay tiveram até ontem, 29, para realizarem os pagamentos e terem os mesmos debitados ainda no dia em questão – de agora em diante somente no próximo dia útil.

Portanto, as agências bancárias ficarão fechadas até o dia 01/01 – e retornarão os seus serviços normalmente na segunda-feira. Embora as mesmas estejam fechadas, os clientes ainda podem gozar dos serviços oferecidos pelas ferramentas online dos bancos.

Leia mais: Felicidade no TRABALHO é POSSÍVEL! 6 profissões mais satisfatórias de todas

E como ficam os boletos em atraso?

Muitas pessoas têm dúvidas acerca dos boletos que vencem em feriados ou nos finais de semana. Vez e outra o boleto se vence no sábado ou domingo, e então, o que fazer? Muitas acham que automaticamente irá encarar juros, mas não é bem assim.

Quando o boleto vence em um dia não útil (feriados e finais de semana) a sua data de vencimento é automaticamente alterada para o próximo dia útil – desse modo, os boletos que vencerem neste dia 30, 31 ou 01 – terão suas datas alteradas automaticamente para o dia 02/01 – por isso a importância de deixar o pagamento agendado.

Entrementes, o pagamento pode ser feito manualmente através de outras vias – como Caixas Eletrônicos; ademais, o boleto demora 2 ou 3 dias para ser compensado, mas no geral, isso acontece em menos de 24 horas.

E então, o que achou? Corre que ainda dá tempo.

Veja também: Parceria do Nubank está pagando R$ 1.500 para os clientes; você já recebeu?