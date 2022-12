Nada de Show da Virada; 7 filmes inspiradores da Netflix para começar 2023

Existem diversas atividades que as pessoas escolhem viver quando se trata do início de um novo ano. E, no que diz respeito a começar 2023, não seria diferente.

Há pessoas que escolhem esse período para viajar, outras preferem curtir o famoso Show da Virada diretamente do sofá da sala, outras não abrem mão de curtir as atrações de suas próprias cidades… Há diversas formas de se despedir de um ano e dar as boas vindas a outro.

E uma delas é simplesmente ficar em casa, explorando o catálogo da Netflix, uma das plataformas de streaming mais famosas do mundo!

Opções de filmes da Netflix para começar 2023 de forma inspiradora

A Netflix oferece centenas (até mesmo milhares, inclusive) de opções de filmes para os seus assinantes, e seria possível criar uma lista imensa de títulos inspiradores para quem deseja entrar em 2023 com novos pensamentos a respeito da vida.

Mas 7 desses títulos merecem destaque especial, e já podem fornecer a dose de inspiração que qualquer pessoa necessita para o próximo ano.

São eles:

Filme 1: Um Sonho de Liberdade

Nesta obra, um banqueiro rico e jovem é acusado de um duplo homicídio e acaba sendo mandado para a prisão perpétua, em um dos presídios mais temidos dos Estados Unidos.

Lá, conhece personagens que nunca imaginou ter em sua vida, e cria uma improvável amizade com um dos “chefões” da prisão, responsável por cuidar de tudo que ali entra ilegalmente.

Filme 2: Patch Adams – O Amor é Contagioso

Reconhecido como um dos filmes mais sensíveis que já existiram, Patch Adams conta a história de Hunter Adams que, após tentar suicídio e acabar em um sanatório, decide se tornar médico para ajudar outras pessoas.

Ele se transforma em um dos alunos mais brilhantes da faculdade, e encanta a todos que atende, mas também desperta a ira do reitor da instituição.

Filme 3: Invencível

Esta história de superação irá inspirar todos que desejam começar 2023 sob novas perspectivas.

Trata-se de um filme que relata a história do atleta Louis Zamperini, que no período da Segunda Guerra Mundial caiu de um avião em pleno mar e ficou mais de 40 dias em busca de terra firme, sendo capturado pelos japoneses quando finalmente conseguiu sair da água.

Filme 4: Sim Senhor

Esse filme prova que o uso em excesso da palavra “não” pode nos levar a perder grandes oportunidades, e que o excesso de uso da palavra “sim” não é, exatamente, a melhor das iniciativas.

A inspiração, nesse caso, é relacionada às escolhas que fazemos ao longo da vida.

Filme 5: À Procura da Felicidade

Inspirado em uma história real, esse filme leva às lágrimas, mas também leva à reflexão sobre qual seria, afinal, a verdadeira felicidade.

O contexto envolve um pai solteiro, repleto de problemas financeiros, e que faz de tudo para manter seu filho feliz.

Filme 6: O Lado Bom da Vida

Buscar se reencontrar após passar por diversos problemas é uma tarefa difícil para qualquer pessoa, e é justamente esse processo que O Lado Bom da Vida retrata.

É um filme perfeito para começar 2023 com a consciência de que as coisas (e pessoas) mais improváveis podem surgir e mudar nossas vidas para sempre.

Filme 7: Escritores da Liberdade

Uma professora inspiradora + uma escola repleta de alunos violentos e agressivos, que estão ali “por obrigação”.

Essa fórmula, comum em diversos filmes dos anos de 1990, por sinal, criou esse que é um dos filmes mais inspiradores da Netflix, e que leva à reflexão de que, com paciência e dedicação, todo contexto pode ser mudado para melhor.

Assista a cada título no seu ritmo

São somente 7 filmes, mas uma quantidade imensa de inspiração e aprendizado em cada um deles.

Para absorver tudo da melhor forma, assista no ritmo que achar mais prudente: vá aos poucos, ou faça uma maratona, a fim de começar 2023 com essa lista zerada. O importante é não deixar de ver ao menos alguns deles.

