Faixa presidencial tem ouro e diamante; veja as curiosidades

No próximo domingo, primeiro de janeiro, o país acompanhará a cerimônia de posse para o mandato do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT), que irá governar o país pelos próximos 4 anos.

Diferente do esperado, a faixa presidencial, importante símbolo do país, não será passado do então presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) para o novo líder do país em decorrência de diferenças políticas.

Mas, afinal, você conhece a faixa presidencial e sabe bem o que ela representa para o país? Acompanhe seus principais aspectos e características desse adereço a seguir!

A faixa presidencial ao longo da História

Visto como importante símbolo utilizado como selo de Presidente da República, a faixa presidencial é tradição em diversos países pelo globo. Na França, por exemplo, foi instituída por instrução de Napoleão Bonaparte, um dos mais relevantes líderes franceses, em 1802.

No Brasil, por sua vez, a faixa foi instituída em 1910 pelo 8o presidente da república, Hermes da Fonseca. Desde esse período, o adereço é utilizado como forma simbólica pelos líderes do país, ou seja, não significa um instrumento oficial de transmissão do poder entre chefes do Executivo.

Desde o estabelecimento da passagem da faixa presidencial entre o antigo líder e o novo na cerimônia de posse, dez foram os governantes que não receberam o item, motivado por morte, divergências políticas ou conflitos internos.

No cenário vigente, caso um líder não aceitar participar da cerimônia de passagem da faixa para seu sucessor, outras pessoas podem assumir o compromisso: o vice-presidente possui prioridade, seguido do presidente da Câmara.

Veja também: Nada de Show da Virada; 7 filmes inspiradores da Netflix para começar 2023

Características da faixa presidencial brasileira

Com um glamoroso broche de 21 diamantes e ouro em suas extremidades, a faixa para o governante do do país utiliza as características cores do Brasil, dispostas ao longo de 15 cm de largura.

Cabe ressaltar que a faixa em questão não é a mesma desde o estabelecimento da cerimônia, visto que o adereço enfrenta o desgaste do tempo.

Agora você já conhece a carga histórica desse item simbólico para a nação. Mas onde e como ocorre a posse desse adereço?

Veja também: Como será o ano de 2023? Veja o que diz a numerologia sobre isso

Transmissão da faixa na posse presidencial

O país está prestes a ver mais uma cerimônia de posse do Presidente da República no primeiro dia de 2023. A celebração é realizada desde 1972 e foi instaurado durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, no período da Ditadura Militar brasileira.

Uma das etapas mais significativas desse ato é a passagem da faixa presidencial do antecessor ao próximo presidente em exercício. Após essa transmissão, o mais novo líder do país segue para a realização de seu discurso.

Bom, como mencionado, a próxima cerimonia de posse presidencial, com direito à transmissão da faixa, acontecerá no próximo domingo, dia 1º de janeiro. Para tanto, o presidente e o vice-presidente eleitos irão à Catedral Metropolitana de Brasília e, depois, para a solenidade no Congresso Nacional, que está prevista para acontecer às 15h.