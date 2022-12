Novo valor do Auxílio-Inclusão para 2023; confira o aumento

O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é responsável por recolher as contribuições de seus segurados mensalmente e, mais do que isso, destinar os pagamentos devidos aos grupos de abrangência que se qualifiquem em determinado programa.

Dessa forma, o INSS conta com diversas modalidades como Aposentadorias, Pensões e Auxílios, todos com requisitos e públicos próprios, no qual o pagamento é realizado de forma permanente ou temporária.

Dentre os benefícios disponíveis, há o Auxílio-Inclusão que, em 2023 sofrerá reajuste. Entenda melhor sobre esse programa e veja de quanto será esse valor já a partir do próximo mês.

Você conhece o Auxílio-Inclusão?

Em vigência desde outubro de 2021, o Auxílio-Inclusão é mais um dos benefícios financeiros de transferência e garantia de renda direta devido aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.

A fim de amparar e estimular pessoas com deficiência a integrarem o mercado de trabalho, o auxílio é pago mensalmente e os valores são repassados para os beneficiários e ex-beneficiários do chamado BPC, o Benefício de Prestação Continuada.

Dessa forma, as parcelas correspondem ao valor de meio salário mínimo e são pagas todos os meses à milhares de brasileiros que integram o quadro de funcionários de empresas privadas ao longo do país, estimulando suas respectivas independência e autonomia.

Quem tem direito ao Auxílio-Inclusão?

O auxílio, como mencionado, é devido aos beneficiários e ex-beneficiários do Benefício de Prestação Continuada que ingressam no mercado de trabalho a fim de promover um estímulo à autonomia de pessoas com deficiência.

Dessa forma, voltado para o apoio a permanência desse grupo no mercado, as pessoas com deficiência que fazem parte do BPC ou, pelo menos, fizeram parte do programa nestes últimos cinco anos, podem requerer ao benefício.

Para integrar o programa é necessário que o beneficiário exerça atividade remunerada de carteira assinada e receba até dois salários mínimos. Além disso, a pessoa deve estar inscrita e com os dados e informações atualizadas no CadÚnico que é, portanto, requisito também da inscrição do BPC.

Como solicitar o benefício

Para requerer o benefício, caso o indivíduo se encaixe nos requisitos necessário que foram acima mencionados, basta escolher algum dos canais de atendimento do INSS disponíveis, como através do:

aplicativo “Meu INSS” ( https://bit.ly/3Q4btgE );

); site “Meu INSS” ( https://meu.inss.gov.br/#/login );

); telefone 135;

postos de atendimento INSS.

Novos valores para 2023: o que muda?

O valor das parcelas do benefício, assim como também é feito com os outros auxílios pagos pelo INSS, é calculado de acordo com o piso nacional, dessa forma, as parcelas possuem como base o valor do salário mínimo vigente naquele ano.

Em 2023, de acordo com nota oficial divulgada pelo Ministério da Economia através do Diário da União, o salário mínimo será de R$ 1.320,00, com um aumento, portanto, de 108 reais em relação ao valor do piso vigente durante este ano de 2022, o que representa um reajuste de 9% em relação ao atual.

Dessa forma, com o aumento do piso nacional, o reajuste também acontecerá nos benefícios pagos pelo INSS através do Auxílio-Inclusão.

Como vimos, o valor das parcelas do benefício em questão corresponde à meio salário mínimo, portanto, em 2022, esse valor foi de R$ 606. Já em 2023, com o reajuste do piso, o Auxílio-Inclusão passará a ser de R$ 660, um pouco mais de 50 reais em relação aos pagamentos vigentes.