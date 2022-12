Por mais que o Ano Novo seja uma data fixa, muita gente deixa para fazer as compras em cima da hora, ou seja, hoje – dia 31 de dezembro. O problema é que o horário de funcionamento de mercados, padarias, açougues e conveniências será reduzido neste dia.

Por isso, fique de olho no que é aplicado geralmente para não perder a chance de fazer sua ceia de réveillon e participar de uma confraternização em família com tudo o que se tem direito. Confira o horário de funcionamento da maior parte das redes na sua cidade.

Horário de funcionamento de mercados no Ano Novo

Os mercados menores devem ter funcionamento até às 17h, sendo que alguns fecham antes, 12h. No entanto, as redes maiores podem ampliar o atendimento até às 18h.

Vale destacar que em capitais e regiões metropolitanas, as grandes redes podem ter horário estendido até às 19h ou 20h.

No geral:

Mercado extra: até às 19h – ficará fechado no dia 31;

Pão de açúcar: até às 18h na véspera e ficará fechado no dia 31;

Assaí Atacadista: até às 17h – ficará fechado no dia 31;

Supermarket: o cliente deve consultar sua unidade para saber o horário de funcionamento;

Savegnago: até 18h, podendo variar a unidade;

Guanabara: até às 18h – fechado no dia 31;

Prezunic: até às 18h – lojas fechadas no dia 31.

Shopping centers devem permanecer fechados no dia 1º de janeiro de 2023, mas a praça de alimentação conta com trabalho facultativo. Na véspera, o funcionamento deve ser facultativo até às 18h.

O comércio também deve trabalhar em horário especial, em alguns casos, até às 17h ou 18h na véspera de Ano Novo. Contudo, sempre consulte as lojas da sua cidade antes de sair para fazer compras.

Serviços essenciais:

Hospitais e pronto atendimento: continuam em funcionamento normal;

Autoridades de segurança (polícias, bombeiros, guardas civis): trabalham normalmente;

Bancos: fechados.

Não deixe para a última hora

Se você deixou para comprar presentes e alimentos da ceia na véspera de Ano Novo, o melhor a fazer é comprar tudo o que precisa no período da manhã. Isso garante que as lojas estarão abertas e que as filas estarão aceitáveis.

Assim, você também terá tempo de correr atrás de algum imprevisto que possa acontecer. Não deixe para a última hora, literalmente. Pois pode ser tarde demais e não dar tempo.

