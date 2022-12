Multa e PRISÃO! Confira a punição para quem foge dos radares

Os radares de trânsito são alguns dos terrores dos motoristas brasileiros, principalmente daqueles que não se conformam com as leis. Afinal de contas, eles servem para detectar o excesso de velocidade permitida, além de localizarem veículos furtados, roubados ou com a documentação ilegal.

Por isso, existem dispositivos que podem ser encontrados com certa facilidade na internet e que têm a função de driblar os radares. Eles fazem isso alterando as placas dos carros e motos ou até mesmo atrapalhando o funcionamento dos equipamentos.

Se você está pensando em usar algum desses itens para fugir dos radares na sua cidade ou até mesmo nas rodovias, saiba que existem punições para isso. É possível que você seja multado, perca pontos na Carteira Nacional de Habilitação ou que acabe sendo preso.

Quais são os equipamentos utilizados para fugir dos radares de trânsito?

Confira alguns dos equipamentos “ilegais” que muitas pessoas compram para tentar despistar os radares e infringir as leis de trânsito tanto nas cidades quanto nas estradas do país:

1 – Adesivo antirradar

O preço deste item costuma variar na casa dos R$ 100. O objetivo é adulterar a placa do carro e inserir um revestimento que reflete a luz infravermelha emitida pela grande maioria dos radares. Ele serve para ofuscar a imagem e impedir a leitura da numeração da placa.

2 – Dispositivo de interferência

Parecido com um celular bem quadrado e com antena, o dispositivo de interferência emite ondas que embaralham o sinal do próprio radar e dificultam a leitura das placas dos veículos. O preço desse aparelho pode chegar facilmente à casa dos R$ 1 mil. São equipamentos utilizados, em sua maioria, para cometer crimes, como os que anulam o funcionamento de rastreadores, por exemplo.

3 – Spray para adulterar a placa

Com preços de até R$ 300, o spray funciona como um verniz que aumenta o brilho da placa e impede a leitura correta pelos radares de trânsito. Seu funcionamento é bem parecido com o do adesivo que foi citado anteriormente.

Veja também: MULTA de R$ 500 se você fizer isto enquanto dirige

4 – Placa rebatível ou 007

Existe uma moldura que pode ser colocada no suporte da placa do veículo para rebatê-la totalmente ou mudar o ângulo, o que faz com que os radares não consigam ler o que está escrito. O para pode sair por R$ 1 mil.

Quais são as punições para quem utiliza dispositivos para fugir dos radares?

Todos os aparelhos listados acima podem ser consequência de multa gravíssima, com desconto de 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47. No entanto, se algum deles mudar a placa do veículo ou ajustar a numeração dela para outra, o motorista acaba se enquadrando no Código Penal, dentro do artigo 311.

Isso quer dizer que a pessoa pode pegar pena de 3 a 6 anos de prisão e será enquadrado da mesma forma que pessoas que clonam carros ou praticam o chamado “dublê”, em gíria popular.

Veja também: Vai viajar nas férias? Confira a multa mais comum no final do ano