Abono de 2023 será de R$ 1.320? Veja quando sacar o dinheiro

Planejamento é essencial, não é? Ainda faltam alguns dias para acabar o ano mais já é possível saber todos os detalhes sobre o abono 2023 – datas, valores, etc. Os pagamentos já começam no mês de fevereiro, a partir do dia 15 e se estendendo até o dia 28 de dezembro. Mais de 23 milhões de trabalhadores irão receber o recurso, totalizando um custo de mais de R$ 24 bilhões de reais! Veja abaixo as datas atualizadas do PIS/Pasep 2023 e quais os valores disponíveis para saque.

PIS/Pasep 2023

O pagamento dos respectivos abonos são baseados no salário mínimo anual. De acordo com o aumento do salário mínimo, maior será o valor ofertado pelo Governo aos brasileiros. Entrementes, não somente o salário mínimo irá definir o valor do abono, mas também a quantidade de meses trabalhados.

Embora sejam semelhantes, o PIS é destinado aos trabalhadores públicos – e pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep, é destinado aos trabalhadores privados e pago pelo Banco do Brasil! Sendo necessário estar cadastrado no PIS/Pasep por no mínimo 05 anos para receber o abono.

E não somente isso, veja os requisitos para receber o PIS/Pasep 2023 com ano-base 2021:

Estar inscrito no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos;

Estar devidamente inscrito no RAIS – Relação Anual de Informações Sociais e ter exercido atividade remunerada formal por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido no máximo dois salários mínimos em 2021;

O programa foi criado há mais de 40 anos e possui como intuito entregar anualmente um abono de 01 salário mínimo aos trabalhadores devidamente registrados e formais! Servindo não somente para órgãos públicos como também para trabalhadores da iniciativa privada.

Ademais, segue a tabela e valores atualizados do PIS/Pasep 2023! Muita novidade vem por aí para os brasileiros.

Datas e valores PIS/Pasep 2023

Os pagamentos terão início em 15/02 e irão se estender até o dia 28/12. Sendo necessário que o trabalhador tenha exercido ao menos 30 dias de atividade remunerada no ano-base, caso contrário, não terá direito ao valor acumulado.

Nesta semana foi aprovada A PEC de Transição, com isso, o Congresso Nacional aprovou o novo salário mínimo de 2023, passando de R$ 1.212 e indo para R$ 1.320. Desse modo, o valor base para o abono de 2023 será de R$ 1.320 reais.

Para consultar os valores é necessário saber a quantidade de meses trabalhados em 2021. Após isso, multiplicar por R$ 110 reais! Pronto, com essa simples conta é possível saber o valor a receber do abono salarial em 2023.

Exemplo: um trabalhador que exerceu atividade remunerada em 2021 por 06 meses, irá receber 6 x 110 reais = R$ 660 reais.

Para mais detalhes e consultar valores mais precisos, é possível entrar em contato com a Central de Atendimentos da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Ou então, através do aplicativo da Carteira Digital ou por meio do canal telefônico Alô Trabalhador – 158.

É necessário obter todos os detalhe possíveis sobre o benefício para evitar atrasos! Abaixo teremos o link do calendário de pagamentos certinho – informando o mês de nascimento do trabalhador e a sua respectiva data de recebimento.

2023 irá vir com tudo! Ansioso?

