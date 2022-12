MULTA de R$ 500 se você fizer isto enquanto dirige

Por hora, quase 30 pessoas são multadas por usarem o celular na direção. E é exatamente para evitar esse problema, que uma proposta foi enviada para o Senado a fim de dobrar o valor atual da multa para tal infração de trânsito e tentar diminuir ainda mais o número de acidentes causados por conta de distração ao volante. A proposta ainda segue para a análise do Senado, mas já está causando bastante polêmica por todos, entenda o que ela prevê e o novo valor da multa.

O valor da multa deve dobrar para quem for pego fazendo uso do celular ao dirigir

O Projeto é da Senadora Maria do Carmo Alves (PP-SE), que achou por bem enviar ao Senado uma proposta para que o Código Brasileiro de Trânsito fosse alterado, no tocante à multa de mexer no celular enquanto dirige. A finalidade da proposta é aumentar o valor em questão a fim de tentar diminuir a incidência desta prática tão comum no Brasil.

A senadora justifica que aumentando o valor da multa em 100%, os motoristas iriam tomar mais cuidado ao dirigir, segundo dados levado por ela mesmo, o uso do celular enquanto dirige, é a terceira razão que causa mais óbitos no trânsito. Pois a prática em questão, aumenta em 400% as chances de um acidente fatal.

Portanto, o novo valor proposto por ela, é de R$ 585,45, ela acredita que isso iria evitar inúmeros acidentes no próximo ano. Já que ao doer no bolso, os motoristas iriam pensar duas vezes antes de cometer a infração citada. Lembrando que no Brasil, a cada 100 mil habitantes, ao menos 20 entram em óbito devido acidente no trânsito.

Veja um detalhe na legislação atual que poucos sabem e evite ser multado

Atualmente, a lei 9.503/1997 do CTB, é que vai reger as sanções acerca da prática citada, isto é, de condutor fazendo uso do aparelho celular enquanto está dirigindo. A multa atual é de R$ 292,47. E nos dias atuais, a punição em questão já entra no rol das infrações gravíssimas, o que pode acarretar em até sete pontos na carteira.

Mas um detalhe que poucos sabem, é que a lei não fala apenas sobre usar o celular enquanto dirige, mas também, quando está parado no semáforo. Portanto, ele também não deve usá-lo neste momento, para que sua atenção nas situações ao seu redor, possa estar intacta.

Fato é que ninguém sabe ao certo se a lei em si irá ser aprovada, até mesmo porque há algumas peculiaridades que podem ser discutidas ainda. Por exemplo, como saber se o condutor realmente estava usando o celular para ver o Mapa ou se estava era de fato conversando com alguém? Pois é.

