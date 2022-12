Investir NESTAS tecnologias pode ser uma boa ideia para 2023

Sempre é hora de recomeçar e apostar em algo novo, mas nada melhor que o início de um novo ano para fazer isso! Já faz alguns anos que a tecnologia tomou conta do mercado, e agora o grande problema é: em qual investir? Não vale atirar para todos os lados, é necessário escolher alguns alvos e tocar marcha, custe o que custar! Tecnologias como Inteligência Artificial, investimentos estrangeiros, NFTs, etc – são uma grande aposta para 2023. Veja abaixo algumas das tendências para o ano de 2023 e comece agora mesmo a investir.

Inteligência Artificial

Não é de se espantar que nos últimos meses muito se tem falado sobre Inteligência Artificial. Trata-se de um sistema capaz de se passar por um humano e até mesmo substituir o homem em algumas atividades do cotidiano.

Com isso, muitas empresas estão apostando em projetos que envolvam I.A e isso pode ser uma excelente oportunidade para os investidores natos do mercado! Pegando algo logo em seu início, há grandes chances de lucrar muito quando o projeto decolar.

Já faz algumas décadas que programadores do mundo inteiro vem tentando elaborar sistemas inteligentes, mas somente nesta década estão conseguindo um maior avanço – inclusive, passando no Teste de Turing.

Metaverso

O futuro é hoje! Embora muitas pessoas vejam isso como uma piada, já é verdade consolidade que daqui há alguns anos boa parte das ações serão realizadas através de ambientes virtuais. Por N fatores que viabilizam isso para o público em geral. Uma dos pilares mais fortes da ideia é acerca da sustentabilidade e eficácia do novo mundo.

Claro que ainda há muitas melhorias, avanços e implementos para o sistema estar perfeito: entrementes, vale muito a pena investir na tecnologia e conseguir entregar aos demais uma experiência de outro mundo! Que daqui alguns anos fará parte da realidade de praticamente todas as pessoas.

Robôs humanoides

Levante a mão quem nunca assistiu Avatar! O filme traz uma ideia de uma mistura de raças – entre os humanos e os nativos do planeta Pandora. Em 2023, espera-se que os Robôs com traços humanos sejam mais estudados e aprimorados. Elon Musk, CEO da Tesla – empresa de tecnologia, promete entregar para o mundo em 2023 as primeiras versões desses robôs – que serão capazes de realizar pequenas ações tal como um humano faria.

Bem como regar plantas, levantar alguns itens, etc. Sendo somente o começo de um futuro promissor na área! Posteriormente podendo ser usado para organizar a logística de empresas, recepcionar pessoas, etc.

O que esperar das novas tecnologias?

Todas as tecnologias precisam ser estudadas e como estão no início, o investimento torna-se a ser um pouco maior. Entrementes, todo investimento inicial em um projeto promissor representa na maioria das vezes um lucro absurdo no final!

Sendo essa a principal diferença entre investidores: aqueles que veem simplesmente uma ideia, e aqueles que olham e já veem um negócio montado e estruturado em sua cabeça.

2023 será o ano da tecnologia e pode ter certeza que a cada mês mais e mais tecnologias serão criadas e surgirão no mercado.