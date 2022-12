Dinheiro EXTRA em 2023! Comece o ano com estes apps de microtarefas

Muitas pessoas começam o ano com metas, objetivos e alvos a serem alcançados. Outras, já não conseguem firmar totalmente o novo rumo a tomar. Nesses casos, para não ficar totalmente parado à mercê do destino, existem algumas opções para ganhar uma grana extra enquanto se organiza para o outro ano – e tudo isso através do dispositivo celular, realizando algumas pequenas tarefas diárias e conseguindo uma renda extra no fim do mês! Nada de ficar clicando em propagandas, curtindo fotos, etc. Veja como funciona de verdade e como começar agora mesmo a ganhar com isso.

Apps pagam para realizar microtarefas

Embora existam várias plataformas no mercado, separamos as 03 melhores que garantem resultados promissores e reais! Seja para assistir um vídeo, acessar uma matéria ou responder uma pesquisa – tudo é válido. Mas antes de iniciar, há um mito há ser revelado: não é tão fácil assim, é necessário estar ali todos os dias, realizando as tarefas disponíveis.

Para o recebimento dos valores é necessário ser maior de idade e ter uma conta bancária. Em alguns casos, é possível usar a conta bancária de terceiros, a fim de começar a ganhar uma grana extra antes mesmo dos 18 anos. Em outras plataformas, é necessário abrir uma conta no PayPal, a fim de receber dinheiro em dólar.

Entrementes, antes de pensar no recebimento é importante focar no acúmulo do montante final, e isso se faz através da realização das tarefas diárias. Veja os apps que pagam por isso.

Marketagent

Quem diria que um dia nossa opinião valeria algo, não é? Brincadeiras à parte, mas o aplicativo remunera os seus usuários por responderem pesquisas de diversos gêneros e tipos! Como funciona? Empresas contratam a plataforma para conseguir um índice de respostas sobre algum produto, serviço ou coisa do tipo.

A fim de obter esses números, o app paga os seus usuários para responderem essas perguntas – que são uma espécie de pesquisas. E a medida que o usuário vai respondendo, pontos vão sendo acumulados e posteriormente podem ser sacados facilmente.

De fato é excelente para quem busca um app simples e objetivo, que não possua muita dificuldade, mas apenas pequenas tarefas diárias para conseguir obter uma renda extra no fim do mês! Sem sombra de dúvidas é uma das opções mais simples apresentadas neste artigo.

Idle-Empire

Sendo uma das mais completas, a plataforma remunera os seus usuários para serem um pouco mais ativos dentro dela. Isto porque ela possui de tarefas simples a mais complexas. De vídeos para assistir a pesquisas para responder. É uma plataforma completa e que conta com várias opções para se obter uma grana extra.

Além disso, ela possui uma aba de test-game, no qual o usuário é remunerado para testar aplicativos e jogos; posteriormente avaliando de maneira sincera e objetiva – e obtendo os pontos que podem ser trocados por dinheiro de verdade após atingir a meta mínima.

TikTok

O mais conhecido e popular! O TikTok recompensa os seus usuários para assistirem determinados vídeos por dia, para convidar pessoas, para compartilhar e muito mais! Tudo isso através da sua moeda local, que posteriormente pode ser trocada por dinheiro de verdade ou créditos no celular.

É um dos aplicativos mais usados em todo o mundo, e em algumas épocas ele entra em promoção – e acaba dando muito mais dinheiro do que o comum; como ocorreu há uns meses atrás, que dava recompensas de mais de R$ 1 mil por indicações; de fato, vale a pena conhecer.

E então, qual escolher?

Há quem diga que é melhor focar em apenas uma! Entretanto, por ser aplicativos de pequenas tarefas, é possível até mesmo usar os 03 ao mesmo tempo, e conseguir uma renda ainda maior. Visto que é possível gastar algumas horas do dia ao todo, realizando as suas respectivas tarefas.

Já que em cada aplicativo não é mais do que 30 minutos diários de interação – portanto, o ideal é que o usuário que precisa de fato de uma renda extra faça isso, durante uma manhã ou tarde; são pequenas atitudes que podem garantir um saldo mais generoso no fim do mês.

E então, você gostou mais de qual aplicativo?

