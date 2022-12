Receba em DÓLAR; passo a passo para criar sua conta no PayPal

Com o advento da tecnologia, muitas coisas mudaram, até mesmo, a maneira na qual as pessoas efetuam pagamento. Quase não se usa mais dinheiro em espécie em certas situações. Mas para isso, é importante você ter uma carteira digital a fim de realizar as transações. E a carteira do PayPal é uma excelente escolha para isso. Pois por intermédio dela, você consegue receber até mesmo em dólar de maneira simples e objetiva. Além de que de maneira esporádica, eles disponibilizam alguns cupons que dão certas vantagens ao utilizá-los. Portanto, veja como criar sua carteira digital do PayPal

A importância de ter uma carteira digital no ano de 2023

O mundo todo gostou desta modalidade nova, pois ela é bem flexível e proporciona um serviço rápido de pagamento e recebimento de capital. E o PayPal consegue ser integrado com várias contas bancárias diferentes, como o Itaú, Bradesco etc. A vantagem de fazer isso, é realizar os pagamentos em débito automático, ou seja, nunca mais você vai esquecer de pagar uma dívida.

E além da função de débito, o PayPal também consegue suportar as bandeiras dos cartões de créditos mais usados no país, como Visa, MasterCard entre outros.

A vantagem de não usar tanto dinheiro em espécie, também diz respeito a violência nos grandes centros urbanos. Você pode até perder sua carteira, mas facilmente é possível bloquear seus Cartões e evitar maiores danos.

Por tudo isso que foi citado, criar uma conta PayPal é uma excelente solução. Por isso, confira o passo a passo.

Veja o passo a passo de como criar uma conta PayPal e entrar nesta nova modalidade de pagamento

Para criar uma conta no PayPal, é necessário que o usuário efetue o download do aplicativo ou acesse o site oficial do PayPal brasileiro. Após isso, ele precisa clicar em criar uma conta. Caso a conta seja para uma empresa, é necessário informar em qual setor a empresa atua e o que ela irá oferecer. Além disso, é preciso falar quais os tipos de clientes que serão atendidos, isto é, nacionais ou internacionais.

Após esta primeira etapa, será solicitado o CPF ou CNPJ, feito isso, você irá realizar a verificação do número de telefone, preencher os dados pessoais e criar uma senha. Pronto, você já tem uma conta exclusiva do PayPal para usá-la da maneira que achar melhor.

Já dentro da conta, basta que você confirme o seu endereço e faça a ativação dela. Caso queira, cadastre seus dados bancários e cartões de crédito. Assim, você irá conseguir centralizar todas suas necessidades em um único local, o que vai facilitar bastante a sua vida financeira. E como citado, vez e outra aparece alguns cupons, que ao usá-los, você vai obter incríveis descontos.

