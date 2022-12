Está na LISTA! MULTAS que podem “CANCELAR” sua carteira de motorista

De fato, o Brasil é um dos países mais difíceis de se obter a carteira de motorista – entrementes, para perdê-la não é tão complicado assim – é necessário seguir à risca algumas regras estipuladas pelo Departamento de Trânsito Nacional a fim de estar sempre conforme as leis e não ter muita dor de cabeça; levar multa às vezes é inevitável, mas há algumas que são tão graves que podem até mesmo cancelar a carteira do condutor. Fique atento a essas multas e evite cometê-las, caso contrário, adeus carteira e todo o processo de habilitação deverá ser feito do zero novamente.

Todo cuidado é pouco ao dirigir

No geral, as multas que podem cancelar a habilitação do condutor são aquelas que põe não somente a sua vida em risco como as dos demais condutores e pedestres – com multas que podem variar de R$ 200 reais até R$ 3 mil reais e ainda pontos suficientes para cancelar a carteira.

Visto que as multas são separadas em classes: leve, média, grave e gravíssima. De acordo com o nível da multa, maior será a pena e o valor a ser pago! Portanto, é importante estar atento e saber quais infrações estão contidas em cada classe.

Todas as infrações abaixo além do custo, pode suspender a licença para dirigir – por isso, bastante cuidado e atenção no trânsito! Veja quais são essas multas.

Dirigir alcoolizado

Infelizmente, é mais comum do que imaginamos! Dirigir sob o efeito do álcool é uma multa gravíssima e possui o valor de R$ 293,47 – entretanto, como é considerada de extrema gravidade, o valor é multiplicado por 10. Caso o condutor repita o mesmo ato novamente, o valor dobra! Visto que é um dos fatores mais agravantes em acidentes em todo o Brasil.

Omissão de socorro

Caso após o acidente, o condutor saia do local não prestando os devidos auxílios à vítima do acidente, o mesmo comete crime e pode até mesmo ser preso – entrementes, caso haja uma justa causa nada irá acontecer! Podendo ter até mesmo a suspensão do direito de dirigir.

Manobras perigosas

Bem como a primeira, a multa é multiplicada por 10x e possui o mesmo valor! Um exemplo dessas manobras é a arrancada brusca – que ao ser sinalizada pelos agentes de trânsito, podem ocasionar até mesmo a suspensão do direito de dirigir por até 12 meses.

Racha

Novamente uma multa de natureza gravíssima – visto que muitos acreditam estar dentro de um Need For Speed da vida, e acabam arriscando a sua vida e a dos demais pedestres – ao ser sinalizada pelos agentes é plausível de multa e suspensão da carteira de motorista.

Veja mais

Conduzir menor de sete anos em motocicleta

Conduzir motocicleta de faróis desligados

Conduzir motocicleta com passageiro sem capacete

Como evitar ser multado?

Infelizmente é necessário a multa para que os condutores sejam conscientes – visto que ao sentir a dor no bolso, muita das vezes as mesmas passam a ocorrer com menos frequência; visto que o perigo é alto e o ideal é que o condutor ande com o máximo de prudência possível, visto que não é somente a sua vida que está em jogo.

Somente no ano passado, mais de 64 mil acidentes foram registrados em todo o Brasil. Desdes 64 mil, 5 mil evoluíram para o óbito. São mais de 100 acidentes por dia e mais de 10 óbitos diariamente por conta de acidentes – que em grande parte poderiam ser evitados.

Portanto, não seja prudente simplesmente para evitar multas ou pontos na carteira, mas também pensando na vida do próximo, na família do próximo e em si mesmo.

