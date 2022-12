Última CHANCE de receber a restituição do Imposto de Renda dia 29; consulte

Quase meio milhão de brasileiros ainda esperam receber os valores da restituição de do Imposto de Renda (IR) 2022. Na maioria, são pessoas que fizeram a declaração com alguma falha e precisaram corrigir o que estava errado. Aprenda a consultar sua situação junto ao Fisco.

Esta é a última chance de receber de volta o Imposto de Renda de direito

A Receita Federal permite a consulta do lote residual da restituição do Imposto de Renda (IR) referente ao mês de dezembro. A consulta foi liberada nesta quinta-feira (22) e já pode ser feita por todos os contribuintes brasileiros. As restituições totalizam R$ 903,3 milhões que devem ser liberados no dia 29 de dezembro. Ao todo, 488 mil pessoas vão receber o dinheiro atrasado ainda neste ano.

Veja quem pode receber os valores dia 29 de dezembro

Você acredita que pode estar na lista das 488 mil pessoas que têm direito de receber a restituição do IR atrasada? Então vale a pena conferir quais são os critérios dos recebedores deste mês:

1: 4.613 idosos acimas de 80 anos;

2: 31.743 contribuintes entre 60 e 79 anos;

3: 3.718 pessoas com deficiência física ou mental;

4: 11.433 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.

Além desses grupos, é preciso destacar que 437.130 contribuintes não pertencem a nenhum grupo prioritário.

Descubra como consultar se você tem direito a receber

A consulta deve ser realizada por meio do site oficial da Receita Federal do Brasil, através do link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-restituicao-de-imposto-de-renda.

Em outras palavras, basta entrar no site da receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”. Nesta aba é possível conferir todos os dados da sua declaração simplificada ou completa, além do status do documento. O extrato de processamento conta com essas informações.

Caso haja alguma pendência na declaração enviada ao sistema, o contribuinte também tem a possibilidade de corrigis os dados e as informações que quiser. Basta conferir o que o sistema vaia pontar e seguir o que precisa ser feito.

Como é feito o depósito da última restituição?

O dinheiro referente à restituição do IR sempre será depositado na conta bancária que o contribuinte indicou quando efetuou o preenchimento da sua declaração. Isso pode ser feito por meio de transação direta ou pela chave Pix, caso ela seja o CPF do cidadão. O valor que não entrar na conta pode ser sacado dentro de um ano em qualquer agência do Banco do Brasil.

É possível entrar em contato com o banco para fazer o reagendamento da disponibilização do crédito em conta:

– Telefone 4004 – 0001 para capitais;

– 0800 729 0001 para demais localidades;

– 0800 729 0088 para pessoas com deficiência auditiva.

