ALERTA para MUDANÇA! Calendário de pagamento do Bolsa Família em 2023

Faltando menos de 10 dias para o início do novo ano, muitas novidades estão por vir! Com a transição de Governo, muitas coisas serão alteradas e dentre elas a principal é o fim do Auxílio Brasil – dando espaço novamente para o Bolsa Família. Com essa alteração, muito se fala sobre outras mudanças envolvendo o valor e calendário de pagamentos. Logo após a posse do novo Governo, os trâmites serão divulgados oficialmente – por enquanto, o que se tem são informações oriundas dos membros da equipe de transição do Governo Lula.

Fim do Auxílio Brasil

Já é quase certo que o Auxílio Brasil terá seu nome trocado para Bolsa Família. Com isso, outras alterações irão surgir. Como o valor do benefício, que passará de R$ 405 reais (como havia sido proposto no orçamento 2023) para R$ 600 reais com adicional de R$ 150 reais.

Com a aprovação da PEC de transição, mais de R$ 160 bilhões foram liberados para serem investidos em programas sociais e conseguir realizar os respectivos pagamentos das parcelas de R$ 600 reais do Bolsa Família – tal como nos últimos meses.

Famílias que tiverem crianças de até seis anos compondo o núcleo familiar, terá adicional garantido de R$ 150 reais; caso a família possua até quatro crianças nessa faixa etária, o adicional torna-se R$ 600 reais.

Sendo interessante ressaltar que algumas famílias serão bloqueadas do Bolsa Família em 2023, isto é, aquelas que estiveram com o cadastro desatualizado e com suspeitas de fraudes.

Será necessário um novo cadastro?

Não! Os cadastros serão migrados automaticamente para o novo programa social. Não sabe-se ainda como será realizado o saque ou quando serão emitidos novos cartões de saque. Entretanto, a priori será possível movimentar o dinheiro através da conta-corrente da Caixa Econômica Federal.

Portanto, apenas os beneficiários que tiveram seu cadastro bloqueado por determinados aspectos irão precisar ir até o CRAS local e acionarem os Assistentes Sociais a fim de validarem o cadastro.

Os demais brasileiros que estiverem devidamente registrados não necessitarão realizar qualquer outro cadastro – apenas aguardar o processo de transição.

Calendário de pagamentos Bolsa Família 2023

Muitas pessoas estão com dúvidas acerca do calendário de pagamentos do Bolsa Família 2023. Há quem imagine que o Governo irá antecipar os pagamentos, como ocorreu no início deste ano. Entretanto, até então nada foi oficializado.

Anteriormente, o Bolsa Família era depositado no Cartão Poupança, e com isso, era possível retirar o valor em até 90 dias – entrementes, agora o valor cai diretamente em conta-corrente da Caixa Econômica Federal, podendo sacar quando quiser.

Desse modo, o fluxo de pagamentos deve seguir normalmente – sem antecipação, mas sim, nos últimos 10 dias úteis do mês de janeiro, mediante a ordem referente ao número final do NIS.

