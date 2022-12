Eles emprestam para NEGATIVADO! Melhores linhas de crédito para limpar o nome

Embora nem sempre seja a melhor opção, há momentos que o empréstimo é a única saída! Entretanto, na maioria das vezes o nome sujo na praça acaba atrapalhando, com isso, praticamente nenhum banco aceita liberar o dinheiro. Com isso, é a hora de buscar alternativas para negativados: muitos não conhecem mas existem algumas boas opções de empréstimo para negativado – que até mesmo ajuda limpar o nome pagando direitinho, aumentando assim o score de crédito. Conheça a modalidade de empréstimo que aceita negativados e saiba como contratar agora mesmo.

Empréstimo para negativado

De acordo com dados do Serasa, mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas: e nessa hora muitas recorrem ao empréstimo para aliviar um pouco as dívidas e evitar ficar de vez no vermelho.

Entretanto, quando essas famílias estão negativadas, começa o grande problema: como contratar empréstimo estando negativado? A única saída é o empréstimo consignado para beneficiários do INSS ou qualquer pessoa que possua uma renda fixa.

Embora seja mais comum entre os beneficentes do INSS, o empréstimo consignado também é aplicado para trabalhadores da rede privada e militares – sendo uma excelente porta de escape.

Mas quando o empréstimo de fato vale a pena? É válido ressaltar que o consignado é aquele empréstimo descontado diretamente na folha de pagamento, tipo a antecipação do FGTS.

Desse modo, no dia do pagamento é descontado diretamente na folha de pagamento o valor referente ao empréstimo consignado para negativados. Bancos como Itaú, BMG e Banco Pan são referências na modalidade.

Como fazer? será que agora é a hora?

Para fazer é bem simples! No caso dos trabalhadores privados, é necessário entrar em contato com o setor de RH para consultar os bancos que possuem convênio com a empresa, permitindo então a parceria e respectivamente o valor emprestado.

Já os beneficiários do INSS, basta ir até uma agência dos bancos citados acima com os documentos padrão em mãos e dar início ao processo – é importante ter certeza do mesmo, visto que não é possível voltar atrás. Caso seja necessário pagar uma dívida alta que possua juros maiores, reformar algo com urgente ou simplesmente realizar a viagem dos sonhos – é de fato a hora.

O empréstimo consignado para negativados possui as menores taxas de juros do mercado, isto porque as chances de inadimplência são praticamente zero! Desse modo, o banco consegue emprestar altas quantias a valores bem reduzidos.

Sabendo que no fim do mês (muitas vezes até mesmo com carência de alguns meses) o valor da parcela será descontado diretamente do salário – ao saber, para evitar possíveis imprevistos com a falta da quantia em si – portanto, o empréstimo consignado é a melhor opção de empréstimo para negativado.

