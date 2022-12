MEI pode pegar até R$ 21 MIL no BNDES; saiba como fazer isso

Muitas pessoas que são MEI (Microempreendedor Individual) podem pegar até R$ 21 mil no BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) e nem mesmo têm acesso a essa informação.

Trata-se de um grupo muito específico de empreendedores, que desempenham atividades consideradas de pequeno porte e, assim, precisam limitar seus faturamentos a R$ 81 mil por ano (pouco mais de R$ 6 mil por mês) para não serem desenquadrados.

Quem é MEI conta com diversas vantagens oferecidas pelo governo, principalmente em relação ao pagamento de impostos. Porém, ainda assim, não é difícil encontrar microempreendedores individuais que se vejam na necessidade de obter mais crédito para, assim, tirar projetos do papel.

E é justamente para eles que o BNDES oferece ajuda.

Como conseguir até R$ 21 mil do BNDES

A quantia de até R$ 21 mil do BNDES representa uma linha de crédito voltada exclusivamente para esses empreendedores, a fim de permitir que eles tenham ainda mais facilidade financeira para tirarem seus projetos do papel.

Essa instituição, reconhecida por fornecer crédito para empresas brasileiras de grande porte, oferece flexibilidade no que diz respeito ao prazo para término de pagamento desse empréstimo e, ainda, facilita também a contratação do mesmo.

Atualmente, o microempreendedor individual que desejar obter essa ajuda financeira do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social poderá ir até um posto de atendimento da instituição ou, ainda, até uma agência que seja parceira.

Para quem não deseja sair de casa, existe também a possibilidade de solicitar o crédito de forma online no Canal MPME, por meio do link https://ws.bndes.gov.br/canal-mpme.

A taxa de juros, porém, pode não ser tão atrativa

Poder conseguir até R$ 21 mil do BNDS de fato é tentador. Afinal, não são todas as instituições que trabalham com uma oferta tão alta de crédito, e com esse valor certamente daria para melhorar, e muito, qualquer negócio.

É preciso, porém, se atentar à taxa de juros que está atrelada a essa oferta, e que pode ser de até 4% por mês, exigindo maior planejamento financeiro por parte do microempreendedor.

Para os que querem juros mais baixos, porém, e não se importam de ter acesso a quantias consideravelmente mais baixas, também há opções disponíveis no mercado.

Uma delas é do Itaú Unibanco: o banco oferece até 15 meses para pagamento do empréstimo, e trabalha com juros mensais de no máximo 3,79%.

A solicitação, nesse caso, deve ser feita diretamente pelo telefone 4004-1937.

Já quem busca juros ainda menores pode recorrer à Caixa Econômica Federal: a cobrança de juros começa nos 1,99% (mensal), mas há a desvantagem de o valor disponibilizado ser de, no máximo, R$ 3 mil.

O microempreendedor individual interessado deve ir a uma das agências da Caixa para fazer sua solicitação.

