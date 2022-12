Surpresa para os trabalhadores! Saque EXTRAS do abono antes do Ano Novo

O abono salarial relacionado ao PIS/PASEP que foi pago esse ano diz respeito ao ano-base de 2020. Ocorre, porém, que pelo menos 400 mil pessoas inscritas em um desses programas ainda não realizaram o saque das respectivas quantias às quais têm direito, e agora poderão fazer isso antes mesmo do Ano Novo.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, aproximadamente 23.400 trabalhadores do Programa de Integração Social (PIS) podem acessar o recurso, assim como aproximadamente 283.800 dos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Estima-se que R$ 365 milhões ainda podem ser sacados, sendo o dia 29 de dezembro a data limite para que isso seja feito.

Como fazer o saque extra do abono antes do Ano Novo

A forma de recebimento do abono não poderia ser mais simples, de modo a realmente poder acontecer antes da virada de ano.

Isso porque as pessoas inscritas no PIS recebem o valor automaticamente em suas respectivas da Caixa Econômica Federal, sendo elas uma conta poupança ou mesmo uma conta corrente.

Os trabalhadores CLT que não possuem essas contas, porém, podem recorrer à Poupança Social Digital, que é administrada e acessada pelo app Caixa Tem. Outras possibilidades para saque extra do abono incluem a ida a uma unidade da Caixa, a uma casa lotérica ou a um terminal de autoatendimento portando o Cartão do Cidadão e sua respectiva senha.

Já quem é servidor público e, portanto, está inscrito no PASEP, também recebe o valor de forma automática, porém na conta (corrente ou poupança) do Banco do Brasil.

Caso não tenha sido aberta uma conta desse tipo em seu nome, nem mesmo será preciso sair de casa para ter acesso ao dinheiro: basta acessar o site do próprio PASEP para fazer a transferência do valor para outra conta de sua preferência.

Ou seja: mesmo quem está viajando por conta do Natal e do Ano Novo conseguirá tem “uma graninha” extra agora em dezembro.

Regras que devem ser seguidas para ter acesso ao dinheiro

É importante ressaltar que nem todos os servidores públicos e nem mesmo todos os trabalhadores CLT têm acesso ao saque extra do PIS/PASEP.

Afinal, para ter direito ao valor é preciso cumprir alguns pré-requisitos, como:

Ter uma inscrição de pelo menos 5 anos em um desses programas;

Ter trabalhado ao menos 30 dias (seguidos ou não) no ano-base referente ao pagamento (no caso desse saque extra, o ano-base é 2020);

Ter recebido no máximo 2 salários mínimos por mês;

Ter informações atualizadas e completas na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e/ou no e-Social.

O número de meses trabalhados em relação ao ano-base influencia diretamente no valor do saque que poderá ser feito.

Quem trabalhou apenas 1 mês em 2020, por exemplo, poderá sacar R$ 101 antes do Ano Novo, enquanto quem trabalhou os 12 meses terá acesso a R$ 1.212.

