MEI poderá trabalhar nestas áreas em 2023

A figura do Microempreendedor Individual, o MEI, foi criada em 2008 por meio da Lei Complementar nº 128 e está, cada vez mais, atraindo adeptos à essa modalidade de serviço.

Em um cenário de alto nível de desemprego formal, o microempreendimento individual surge como uma possibilidade bastante promissora, no entanto, para se formalizar, é preciso atender a uma série de requisitos e condições.

Nesse sentido, dentre outros aspectos, há uma lista de atividades permitidas para quem deseja se formalizar MEI neste próximo ano de 2023 para os empreendedores que irão faturar até oitenta e um mil reais por ano.

Sendo assim, veja todos os requisitos que envolvem a legalização do pequeno empresário e saiba como se tornar um microempreendedor individual.

Requisitos necessários para se formalizar MEI

Como se sabe, o MEI é o Microempreendedor Individual que se constitui como uma figura jurídica e trabalha por conta própria, se legalizando, dessa forma, como um pequeno empresário.

Para isso, é preciso que o indivíduo não ultrapasse o rendimento de oitenta e um mil reais ao ano, visto que, se passar disso, a categoria passa a ser outra. Além disso, é obrigatório que este não tenha participação em outra empresa, seja como sócio ou titular.

Sendo assim, você pode solicitar o seu cadastro de forma totalmente gratuita e online através do Portal do Empreendedor na aba “Quero ser MEI” (gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor), basta fornecer os dados pessoais, bem como as informações referentes a atividade a ser desenvolvida, que deve constar na lista de ocupações permitidas, que apresentaremos a seguir.

Se formalizado, é permitido que o MEI tenha contratado até um empregado que receba o piso da categoria ou o piso nacional, o salário mínimo.

Veja também: Quem é MEI receberá Bolsa Família em 2023? Descubra aqui

Atividades permitidas

Como mencionado, existe uma lista com as ocupações permitidas de atuação do Microempreendedor Individual. Dessa forma, cada uma delas possui o seu respectivo CNAE, que é a sigla utilizada para se referir à Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Por isso, veja se a sua ocupação/atividade consta na lista abaixo e formalize-se já para ter acesso aos direitos e aos benefícios correspondentes.

Atividade Abatedor(a) de aves com comercialização do produto, independente Acabador(a) de calçados independente Açougueiro(a) independente Adestrador(a) de animais independente Adestrador (a) de cães de guarda independente Agente de correio franqueado e permissionário independente Agente de viagens independente Agente funerário independente Agente matrimonial independente Alfaiate independente Amolador(a) de artigos de cutelaria independente Animador(a) de festas independente Antiquário(a) independente Apicultor(a) independente Apurador(a), coletor(a) e fornecedor(a) de recortes de matérias publicadas em jornais e revistas independente Armador(a) de ferragens na construção civil, independente Artesão(ã) de bijuterias independente Artesão(ã) em borracha independente Artesão(ã) em cerâmica independente Artesão(ã) em cimento independente Artesão(ã) em cortiça, bambu e afins independente Artesão(ã) em couro independente Artesão(ã) em gesso independente Artesão(ã) em louças, vidro e cristal independente Artesão(ã) em madeira independente Artesão(ã) em mármore, granito, ardósia e outras pedras independente Artesão(ã) em metais independente Artesão(ã) em metais preciosos independente Artesão(ã) em outros materiais independente Artesão(ã) em papel independente Artesão(ã) em plástico independente Artesão(ã) em vidro independente Artesão(ã) têxtil independente Astrólogo(a) independente Azulejista independente Baleiro(a) independente Banhista de animais domésticos independente Barbeiro(a) independente Barqueiro(a) independente Barraqueiro(a) independente Beneficiador(a) de castanha independente Bikeboy (ciclista mensageiro) independente Bike propagandista independente Bolacheiro(a)/biscoiteiro(a) independente Bombeiro(a) hidráulico independente Boneleiro(a) (fabricante de bonés) independente Bordadeiro(a) independente Borracheiro(a) independente Britador independente Cabeleireiro(a) independente Calafetador(a) independente Calheiro independente Caminhoneiro(a) de cargas não perigosas, Intermunicipal e Interestadual, independente Cantor(a)/músico(a) independente Capoteiro(a) independente Carpinteiro(a) independente Carpinteiro(a) instalador(a) independente Carregador de malas independente Carregador (veículos de transportes terrestres) independente Carroceiro – coleta de entulhos e resíduos, independente Carroceiro – transporte de carga independente Carroceiro – transporte de mudança independente Cartazista, pintor de faixas publicitárias e de letras, independente Cerqueiro(a) independente Chapeleiro(a) independente Chaveiro(a) independente Chocolateiro(a) independente Churrasqueiro(a) ambulante independente Churrasqueiro(a) em domicílio independente Clicherista independente Cobrador(a) de dívidas independente Colchoeiro(a) independente Coletor de resíduos não-perigosos independente Colocador(a) de piercing independente Colocador(a) de revestimentos independente Comerciante de artigos e alimentos para animais de estimação (pet shop) independente (não incui a venda de medicamentos) Comerciante de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas independente Comerciante de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas independente Comerciante independente de artigos de armarinho Comerciante independente de artigos de bebê Comerciante independente de artigos de caça, pesca e camping Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho Comerciante independente de artigos de colchoaria Comerciante independente de artigos de cutelaria Comerciante independente de artigos de iluminação Comerciante independente de artigos de joalheria Comerciante independente de artigos de óptica Comerciante independente de artigos de relojoaria Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas Comerciante independente de artigos de viagem Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios Comerciante independente de artigos eróticos Comerciante independente de artigos esportivos Comerciante independente de artigos fotográficos e para filmagem Comerciante independente de artigos funerários Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos Comerciante independente de artigos para habitação Comerciante independente de artigos usados Comerciante independente de bebidas Comerciante independente de bicicletas e triciclos; peças e acessórios Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos Comerciante independente de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas Comerciante independente de calçados Comerciante independente de carvão e lenha Comerciante independente de cestas de café da manhã Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria Comerciante independente de discos, cds, dvds e fitas Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comerciante independente de embalagens Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática Comerciante independente de equipamentos para escritório Comerciante independente de ferragens e ferramentas Comerciante independente de flores, plantas e frutas artificiais Comerciante independente de inseticidas e raticidas Comerciante independente de instrumentos musicais e acessórios Comerciante independente de laticínios Comerciante independente de lubrificantes Comerciante independente de madeira e artefatos Comerciante independente de materiais de construção em geral Comerciante independente de materiais hidráulicos Comerciante independente de material elétrico Comerciante independente de miudezas e quinquilharias Comerciante independente de molduras e quadros Comerciante independente de móveis Comerciante independente de objetos de arte Comerciante independente de peças e acessórios novos para veículos automotores Comerciante independente de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico Comerciante independente de peças e acessórios usados para veículos automotores Comerciante independente de perucas Comerciante independente de plantas, flores naturais, vasos e adubos Comerciante independente de pneumáticos e câmaras-de-ar Comerciante independente de produtos de higiene pessoal Comerciante independente de produtos de limpeza Comerciante independente de produtos de panificação Comerciante independente de produtos de tabacaria Comerciante independente de produtos naturais Comerciante independente de produtos para festas e natal Comerciante independente de produtos para piscinas Comerciante independente de produtos religiosos Comerciante independente de redes para dormir Comerciante independente de sistema de segurança residencial Comerciante independente de suvenires, bijuterias e artesanatos Comerciante independente de tecidos Comerciante independente de tintas e materiais para pintura Comerciante independente de toldos e papel de parede Comerciante independente de vidros Compoteiro(a) independente Confeccionador(a) de carimbos independente Confeiteiro(a) independente Costureiro(a) de roupas, exceto sob medida, independente Costureiro(a) de roupas, sob medida, independente Cozinheiro(a) que fornece refeições prontas e embaladas para consumo independente Criador(a) de animais domésticos independente Criador(a) de peixes ornamentais em água doce independente Criador(a) de peixes ornamentais em água salgada independente Crocheteiro(a) independente Cuidador(a) de animais (pet sitter) independente Cuidador(a) de idosos e enfermos independente Cunhador(a) de moedas e medalhas independente Curtidor de couro independente Customizador(a) de roupas independente Depilador(a) independente Diarista independente Digitador(a) independente Disc jockey (dj) ou video jockey (vj) independente Distribuidor(a) de água potável em caminhão pipa independente Doceiro(a) independente Dublador(a) independente Editor(a) de jornais diários independente Editor(a) de jornais não diários independente Editor(a) de lista de dados e de outras informações, independente Editor(a) de livros, independente Editor(a) de revistas, independente Editor(a) de vídeo, independente Eletricista de automóveis, independente Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente Encadernador(a)/plastificador(a), independente Encanador independente Engraxate independente Entregador de malotes independente Envasador(a) e empacotador(a) independente Estampador(a) de peças do vestuário independente Esteticista de animais domésticos, independente Esteticista independente Estofador(a) independente Fabricante de açúcar mascavo independente Fabricante de alimentos prontos congelados independente Fabricante de amendoim e castanha de caju torrados e salgados, independente Fabricante de amido e féculas de vegetais independente Fabricante de artefatos de funilaria independente Fabricante de artefatos estampados de metal, sob encomenda ou não, independente Fabricante de artefatos para pesca e esporte independente Fabricante de artefatos têxteis para uso doméstico independente Fabricante de artigos de cutelaria independente Fabricante de aviamentos para costura independente Fabricante de balas, confeitos e frutas cristalizadas independente Fabricante de bolsas/bolseiro independente Fabricante de brinquedos não eletrônicos independente Fabricante de calçados de borracha, madeira e tecidos e fibras, independente Fabricante de calçados de couro independente Fabricante de chá independente Fabricante de cintos/cinteiro, independente Fabricante de conservas de frutas independente Fabricante de conservas de legumes e outros vegetais independente Fabricante de embalagens de cartolina e papel-cartão, independente Fabricante de embalagens de madeira, independente Fabricante de embalagens de papel, independente Fabricante de especiarias, independente Fabricante de esquadrias metálicas sob encomenda ou não, independente Fabricante de fios de algodão, independente Fabricante de fios de linho, rami, juta, seda e lã, independente Fabricante de fumo e derivados do fumo, independente Fabricante de geléia de mocotó, independente Fabricante de gelo comum, independente Fabricante de guarda-chuvas e similares, independente Fabricante de guardanapos e copos de papel, independente Fabricante de instrumentos musicais, independente Fabricante de jogos recreativos, independente Fabricante de laticínios, independente Fabricante de letreiros, placas e painéis não luminosos, sob encomenda ou não, independente Fabricante de luminárias e outros equipamentos de iluminação, independente Fabricante de malas, independente Fabricante de massas alimentícias, independente Fabricante de meias, independente Fabricante de mochilas e carteiras, independente Fabricante de painéis e letreiros luminosos, sob encomenda ou não, independente Fabricante de pão de queijo congelado, independente Fabricante de papel, independente Fabricante de partes de peças do vestuário – facção, independente Fabricante de partes de roupas íntimas – facção, independente Fabricante de partes de roupas profissionais – facção, independente Fabricante de partes para calçados, independente Fabricante de polpas de frutas, independente Fabricante de produtos derivados de carne, independente Fabricante de produtos derivados do arroz, independente Fabricante de produtos de soja, independente Fabricante de produtos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar, independente Fabricante de rapadura e melaço, independente Fabricante de refrescos, xaropes e pós para refrescos, independente Fabricante de roupas íntimas, independente Fabricante de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, independente Fabricante de sucos de frutas, hortaliças e legumes, independente Fabricante de velas, inclusive decorativas, independente Farinheiro de mandioca, independente Farinheiro de milho, independente Ferramenteiro(a) independente Ferreiro/forjador independente Filmador(a) independente Fornecedor(a) de alimentos preparados para empresas, independente Fosseiro (limpador de fossa) independente Fotocopiador(a) independente Fotógrafo(a) aéreo independente Fotógrafo(a) independente Fotógrafo(a) submarino independente Funileiro / lanterneiro independente Galvanizador(a) independente Gesseiro(a) independente Gravador(a) de carimbos independente Guardador(a) de móveis independente Guia de turismo independente Guincheiro (reboque de veículos) independente Humorista e contador de histórias, independente Instalador(a) de antenas de tv independente Instalador(a) de equipamentos de segurança domiciliar e empresarial, sem prestação de serviços de vigilância e segurança, independente Instalador(a) de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre, independente Instalador(a) de isolantes acústicos e de vibração, independente Instalador(a) de isolantes térmicos, independente Instalador(a) de máquinas e equipamentos industriais, independente Instalador(a) de painéis publicitários, independente Instalador(a) de rede de computadores, independente Instalador(a) de sistema de prevenção contra incêndio, independente Instalador(a) e reparador (a) de acessórios automotivos, independente Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente Instalador(a) e reparador(a) de elevadores, escadas e esteiras rolantes, independente Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente Instrutor(a) de arte e cultura em geral, independente Instrutor(a) de artes cênicas, independente Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente Instrutor(a) de cursos preparatórios, independente Instrutor(a) de idiomas, independente Instrutor(a) de informática, independente Instrutor(a) de música, independente Jardineiro(a) independente Jornaleiro(a) independente Lapidador(a) independente Lavadeiro(a) de roupas independente Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente Lavador(a) de estofado e sofá independente Lavador(a) e polidor de carro independente Livreiro(a) independente Locador(a) de aparelhos de jogos eletrônicos, independente Locador(a) de bicicletas, independente Locador(a) de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, independente Locador(a) de equipamentos recreativos e esportivos, independente Locador(a) de fitas de vídeo, dvds e similares, independente Locador(a) de instrumentos musicais, independente Locador(a) de livros, revistas, plantas e flores, independente Locador(a) de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, independente Locador(a) de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, independente Locador(a) de máquinas e equipamentos para escritório, independente Locador(a) de material e equipamento esportivo, independente Locador(a) de material médico, independente Locador(a) de motocicleta, sem condutor, independente Locador(a) de móveis e utensílios, inclusive para festas, independente Locador(a) de objetos do vestuário, jóias e acessórios, independente Locador(a) de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, independente Locador(a) de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, independente Locador(a) de video games, independente Locador de andaimes, independente Locutor(a) de mensagens fonadas e ao vivo, independente Mágico(a) independente Manicure/pedicure independente Maquiador(a) independente Marceneiro(a) sob encomenda ou não, independente Marmiteiro(a) independente Mecânico(a) de motocicletas e motonetas, independente Mecânico(a) de veículos independente Merceeiro(a)/vendeiro(a) independente Mergulhador(a) (escafandrista) independente Moendeiro(a) independente Montador(a) de móveis independente Montador(a) e instalador de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, independente Motoboy independente Motorista (por aplicativo ou não) independente Mototaxista independente Moveleiro(a) de móveis metálicos independente Moveleiro(a) independente Oleiro(a) independente Organizador(a) de excursões em veículo próprio, municipal, independente Ourives independente Padeiro(a) independente Panfleteiro(a) independente Papeleiro(a) independente Pastilheiro(a) independente Pedreiro independente Peixeiro(a) independente Pintor(a) de automóveis independente Pintor(a) de parede independente Pipoqueiro(a) independente Piscineiro(a) independente Pizzaiolo(a) em domicílio, independente Poceiro/cisterneiro/cacimbeiro, independente Prestador(a) de serviços de colheita, sob contrato de empreitada, independente Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente Prestador(a) de serviços de preparação de terrenos, sob contrato de empreitada, independente Prestador(a) de serviços de roçagem, destocamento, lavração, gradagem e sulcamento, sob contrato de empreitada, independente Prestador(a) de serviços de semeadura, sob contrato de empreitada, independente Professor(a) particular, independente Promotor(a) de eventos, independente Promotor(a) de turismo local independente Promotor(a) de vendas, independente Proprietário(a) de albergue não assistencial, independente Proprietário(a) de bar e congêneres, com entretenimento, independente Proprietário(a) de bar e congêneres, sem entretenimento, independente Proprietário(a) de camping independente Proprietário(a) de cantinas independente Proprietário(a) de carro de som para fins publicitários, independente Proprietário(a) de casa de chá, independente Proprietário(a) de casa de sucos, independente Proprietário(a) de casas de festas e eventos, independente Proprietário(a) de estacionamento de veículos, independente Proprietário(a) de fliperama, independente Proprietário(a) de hospedaria, independente Proprietário(a) de lanchonete, independente Proprietário(a) de pensão, independente Proprietário(a) de restaurante, independente Proprietário(a) de sala de acesso à internet, independente Proprietário(a) de salão de jogos de sinuca e bilhar, independente Queijeiro(a)/ manteigueiro(a) independente Quitandeiro(a) ambulante independente Quitandeiro(a) independente Recarregador(a) de cartuchos para equipamentos de informática, independente Reciclador(a) de borracha, madeira, papel e vidro, independente Reciclador(a) de materiais metálicos, exceto alumínio, independente Reciclador(a) de materiais plásticos, independente Reciclador(a) de sucatas de alumínio independente Redeiro(a) independente Relojoeiro(a) independente Rendeiro(a) independente Reparador(a) de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, independente Reparador(a) de artigos e acessórios do vestuário, independente Reparador(a) de balanças industriais e comerciais, independente Reparador(a) de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos, independente Reparador(a) de bicicleta, independente Reparador(a) de brinquedos, independente Reparador(a) de cordas, velames e lonas, independente Reparador(a) de embarcações para esporte e lazer, independente Reparador(a) de equipamentos esportivos, independente Reparador(a) de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, independente Reparador(a) de equipamentos médico-hospitalares não-eletrônicos, independente Reparador(a) de extintor de incêndio, independente Reparador(a) de filtros industriais, independente Reparador(a) de geradores, transformadores e motores elétricos, independente Reparador(a) de guarda chuva e sombrinhas, independente Reparador(a) de instrumentos musicais, independente Reparador(a) de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas, independente Reparador(a) de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, independente Reparador(a) de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, independente Reparador(a) de máquinas e aparelhos para a indústria gráfica, independente Reparador(a) de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, independente Reparador(a) de máquinas e equipamentos para a indústria da madeira, independente Reparador(a) de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados, independente Reparador(a) de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, independente Reparador(a) de máquinas motrizes não-elétricas, independente Reparador(a) de máquinas para bares e lanchonetes, independente Reparador(a) de máquinas para encadernação, independente Reparador(a) de móveis, independente Reparador(a) de panelas (paneleiro), independente Reparador(a) de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, independente Reparador(a) de toldos e persianas, independente Reparador(a) de tonéis, barris e paletes de madeira, independente Reparador(a) de tratores agrícolas, independente Reparador(a) de veículos de tração animal, independente Reparador de artigos de tapeçaria, independente Restaurador(a) de instrumentos musicais históricos, independente Restaurador(a) de jogos acionados por moedas, independente Restaurador(a) de livros, independente Restaurador(a) de obras de arte, independente Retificador(a) de motores para veículos automotores, independente Revelador(a) fotográfico independente Salgadeiro(a) independente Salineiro/extrator de sal marinho, independente Salsicheiro(a)/linguiceiro(a) independente Sapateiro(a) independente Seleiro(a) independente Serigrafista independente Serigrafista publicitário independente Serralheiro(a), exceto para esquadrias, sob encomenda ou não, independente Sintequeiro(a) independente Soldador(a) / brasador(a) independente Sorveteiro(a) ambulante independente Sorveteiro(a) independente Tanoeiro(a) independente Tapeceiro(a) independente Tatuador(a) independente Taxista independente Tecelão(ã) de algodão independente Tecelão(ã) independente Técnico(a) de manutenção de computador independente Técnico(a) de manutenção de eletrodomésticos independente Técnico(a) de manutenção de telefonia independente Técnico(a) de sonorização e de iluminação independente Telhador(a) independente Tintureiro(a) independente Torneiro(a) mecânico independente Tosador(a) de animais domésticos independente Tosquiador(a) independente Transportador(a) aquaviário para passeios turísticos, independente Transportador(a) de mudanças independente Transportador(a) escolar independente Transportador(a) intermunicipal coletivo de passageiros sob frete em região metropolitana, independente Transportador(a) intermunicipal e interestadual de travessia de passageiros por navegação fluvial, independente Transportador(a) marítimo de carga, independente Transportador(a) municipal coletivo de passageiros sob frete, independente Transportador(a) municipal de cargas não perigosas(carreto), independente Transportador(a) municipal de travessia por navegação, independente Transportador(a) municipal hidroviário de cargas, independente Tricoteiro(a) independente Vassoureiro(a) independente Vendedor(a) ambulante de produtos alimentícios, independente Vendedor(a) de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação, independente Verdureiro independente Vidraceiro de automóveis, independente Vidraceiro de edificações, independente Vinagreiro independente Viveirista independente

TABELA 01: Atividades permitidas MEI. Disponível em: pronatec.pro.br

Veja também: MEI? Veja estes SITES para empreender SEM INVESTIR