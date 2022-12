CNH ficará 218% MAIS CARA em 2023; entenda

Final de ano chegando e muitos planos são traçados, como o de tirar a tão sonhada Carteira de Motorista, todavia, muitos acreditam que o ano de 2023 não será o ideal para isso, uma vez que os valores da CNH irão subir bastante, em alguns casos, os aumentos podem chegar em até 218%, de fato, o valor acabou assustando, principalmente, os jovens condutores, que na maioria das vezes, aguardam ansiosamente a maioridade a fim de obter o documento. Lembrando que é item obrigatório para todo motorista.

O valor da CNH atingirá patamares exorbitantes

Após atualizações nos valores e na tabela do Detran, alguns estados acabaram sofrendo bastante com os aumentos. A saber, no estado do Amazonas, as taxas chegaram a aumentar cerca de 218%. O preço médio da carteira de habilitação é de R$ 3 mil, todavia, após as altas que ocorreram, o valor pode chegar a R$ 4 mil.

Além do Amazonas, o estado do Rio Grande do Sul também foi bastante prejudicado pelos altos preços. Nele, o aumento será de quase 11%, a caráter de comparação, isso significa mais que o dobro do que foi registrado nos 24 meses anteriores.

Lembrando que os valores são atualizados de maneira automática, nos Centros de Formação de Condutores, as populares autoescolas. Além de lá, também há a atualização nos CRVAs e nos CRDs. Transformando isso em números, o aumento representa R$ 406,68 em relação aos valores praticados atualmente.

Os valores vão dificultar que a população de baixa renda consiga tirar a CNH

Como salientado, o estado do Amazonas foi o que apresentou o maior reajuste nos valores, totalizando 218%. Após a aprovação de algumas propostas, o exame de aptidão física e mental, por exemplo, passou de R$ 57,71 para R$ 184,03. Um aumento exorbitante.

Mas não é apenas isso que aumentou, o valor do emplacamento de novos veículos também ficou mais caro. Antes, custava R$ 81,60, agora, o valor será de R$ 135,50. E é notório que tais valores são inviáveis para a população de baixa renda.

Pensando nisso, há uma proposta que planeja que todos os cidadãos inscritos no CadÚnico, possam ter sua CNH gratuitamente, como um benefício extra do programa. No caso, quem já participa do programa teria a chance de obter ela sem pagar nada.

Tal proposta visa diminuir a desigualdade na aquisição da CNH, visto que muitos querem, todavia, nem todos conseguem pagar os altos preços exigidos para a emissão dela. Sem falar quando ocorre que o aluno reprova em algum exame e precisa pagar alguns valores novamente.

