Auxílio Brasil acabou! O Bolsa Família será melhor?

Como é de conhecimento de todos, o atual Governo do Presidente Jair Bolsonaro está acabando e dará lugar ao Governo de Lula. E várias mudanças irão ocorrer, entre elas, o fim do Auxílio Brasil e a volta do Bolsa Família, isto é, programa de transferência de renda que beneficiou milhares de pessoas. No Governo Bolsonaro, o programa que faz isso é o Auxílio Brasil. Mas com toda essa transição de programas, muitas pessoas estão na dúvida e querem saber se o Bolsa Família será melhor ou pior que o Auxílio Brasil.

Entenda como funciona os programas

Primeiro é preciso entender, que o nome é apenas uma maneira de rotular os programas sociais, mas todos eles têm uma única finalidade, isto é, transferir renda para a população mais vulnerável da sociedade. Por isso, tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Brasil, cumpria tal missão.

Mas vale salientar que o Auxílio Brasil surgiu logo após o Auxílio Emergencial, que surgiu no período da pandemia e distribuiu renda para várias pessoas a fim de minimizar os efeitos do vírus da Covid, que por conta dele, várias pessoas foram infectadas e a economia sofreu sérios danos.

E agora, ele será extinto e dará lugar novamente ao Bolsa Família. E com ele, algumas novidades irão vir a fim de beneficiar ainda mais as famílias brasileiras. Como o valor adicional de R$ 150 por criança com até 6 anos de idade e a obrigatoriedade de matricular as crianças nas escolas.

Mudanças pontuais, como o número de pessoas que irá receber o Bolsa Família, a priori, não devem ocorrer, mas o novo Governo já prometeu uma espécie de ‘pente-fino’ para tirar as pessoas que recebem de maneira indevida.

E alterações nos valores também devem ocorrer

Muitos brasileiros acreditam que o valor do Auxílio Brasil é de R$ 600, todavia, o valor fixado em lei é de apenas R$ 400, todavia, por intermédio de uma proposta, foi aumentado em 50% tanto o Auxílio Brasil e o Vale-gás até este mês de dezembro.

Mas mesmo assim, o Governo de Lula busca manter fixo o valor de R$ 600 por família para o próximo ano, além do dinheiro extra que foi prometido para cada criança de até 6 anos nas famílias. E o objetivo primordial do PT é fixar um valor para os demais anos, a fim de permitir que as famílias coloquem o orçamento correto no dia a dia.

Portanto, ambos programas sociais foram/serão bons, já que cumprem sua finalidade, que é a transferência de renda para os mais necessitados. Mas tratando-se de valores, o Bolsa Família no ano que vem irá pagar melhor para as famílias que têm filhos de até 6 anos de idade, ou seja, tudo é questão do ponto de vista de cada um.

