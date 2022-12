Mande MEMES de Natal aos seus amigos com estes 5 apps

O Natal de 2022 finalmente chegou e o momento pede confraternização entre amigos e familiares. Nada mais gratificante que receber um presente das pessoas que a gente mais ama e admira, certo? Muitas vezes, esse presente nem precisa ser material, já que pode ser um abraço, um beijo ou uma mensagem de alguém que está distante no momento.

Pensando nisso, vale a pena conferir alguns aplicativos que criam belas mensagens de Natal para enviar aos seus amigos e pessoas queridas. Dá para enviar desejos de prosperidade mais divertidos ou fraternos, conforme cada pessoa quiser.

Confira os apps para enviar mensagem de Natal aos amigos

Abaixo está a lista dos melhores aplicativos para desejar feliz Natal aos seus amigos e pessoas que fazem a diferença na sua vida:

1 – Reface

Este app pode enviar fotos personalizadas, memes, cartões e vídeos especiais de Natal. Basta tirar uma selfie e escolher para o que gostaria de trocar o seu rosto. Depois de escolher o resultado que mais lhe agrada, é só baixar e compartilhar. O app está disponível para Android e iOS).

2 – Revive

O app consegue animar seu rosto em uma foto com música no fundo. Você pode enviar uma música cantando jingle bells ou feliz navidad, por exemplo. O procedimento é feito por meio de inteligência artificial e o resultado pode ser bastante surpreendente.

3 – Elf Yourself

Neste app, você pode criar um vídeo bem diferente como se estivesse vestido de elfo. Basta tirar uma selfie ou subir sua foto dentro do app, ela pode estar tanto no dispositivo quanto em alguma rede social. Dá para colocar a foto de amigos ou parentes e ter um Natal mais divertido assim.

Veja também: 11 aplicativos para GANHAR DINHEIRO em casa em 2023

4 – Criador de vídeos musicais

Insira a temática natalina em vídeos criados a partir de fotos para encaminhar uma bela mensagem de Natal às pessoas que deseja. Assim, você conseguirá produzir um conteúdo especial e único, que promete fazer sucesso na noite de confraternização.

5 – Mensagens prontas

Por fim, se sua ideia é criar um cartão especial de Natal, este app consegue cumprir a função com maestria e surpreenderá muita gente ao seu redor. Ele lhe dará lindas mensagens de felicidade e prosperidade para compartilhar, com uma temática típica desta época do ano.

Todos os aplicativos citados acima devem ser encontrados na loja de app do seu celular, ou seja, dentro da App Store ou da Play Store.

Veja também: CORRE! Mercados e outros serviços fecham mais cedo no Natal